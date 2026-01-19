Bono al Trabajo de la Mujer: Fechas y montos del pago anual en agosto de 2026 para beneficiarias

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un subsidio económico destinado a mejorar los ingresos de mujeres en situación de vulnerabilidad en Chile, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Este beneficio está dirigido a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Las mujeres que deseen postular al BTM deben haber trabajado al menos 11 meses, ya sea en empleos dependientes o independientes. El objetivo del bono es fomentar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral formal, asegurando que sus cotizaciones estén al día, lo cual es un requisito esencial para recibir el pago del BTM. Además, las empresas pueden beneficiarse del bono por sus trabajadoras.

El Sence ofrece dos modalidades de pago para el BTM: anual y mensual. La modalidad anual es la más recomendada, ya que su fórmula de cálculo no está sujeta a devoluciones. El monto del bono se determina en función de las rentas percibidas durante el año anterior, de enero a diciembre. Los montos varían según la renta anual de la siguiente manera:

Si la renta anual es igual o inferior a $3.390.139 , el monto del bono puede oscilar entre $1 y $678.028 .

, el monto del bono puede oscilar entre y . Si la renta anual es superior a $3.390.139 e igual o inferior a $4.237.674 , el monto se mantiene en $678.028 .

e igual o inferior a , el monto se mantiene en . Si la renta anual es superior a $4.237.674 e inferior a $7.627.812, el monto disminuye desde $678.028 hasta $1.

En cuanto a los pagos mensuales, estos varían entre $1 y $44.157, y se consideran un anticipo del pago anual, con retenciones que oscilan entre el 75% y el 50% del beneficio, entregándose el resto en el pago anual.

El Sence ha establecido que el pago anual del BTM se realizará en agosto de 2026, y el monto a recibir dependerá de las rentas obtenidas entre enero y diciembre de 2025. Las beneficiarias que opten por la modalidad mensual también recibirán los montos retenidos a lo largo del año, que varían entre el 25% y el 50% mensual.

Es importante destacar que el Bono al Trabajo de la Mujer tiene una duración máxima de cuatro años consecutivos, tras los cuales no se podrá volver a postular al beneficio.