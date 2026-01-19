Tragedia en Penco: Jugador de la U, Franco Cáceres, pierde su hogar en devastadores incendios forestales en Biobío

Los incendios forestales en la región del Biobío han causado estragos, afectando a la comunidad y a deportistas locales, como el joven futbolista Franco Cáceres.

En las últimas horas, se ha confirmado que Franco Cáceres, un mediocampista de 18 años que forma parte de las series juveniles de la Universidad de Chile y que recientemente fue cedido a préstamo a Deportes Concepción, ha perdido su hogar debido a los incendios que asolan la localidad de Penco. Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, expresó su preocupación por la situación, afirmando: “Estamos muy preocupados por los incendios y hemos monitoreado a las familias y a los juveniles. Franco Cáceres, perdió su casa en Penco”.

La tragedia ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde Salvador Negrete, excompañero de Cáceres en la Universidad de Chile, hizo un llamado a la solidaridad: “Cualquier ayuda sirve. Por favor difundir”, destacó en su mensaje.

La situación de Cáceres no es un caso aislado, ya que otros jugadores y jugadoras de la Universidad de Concepción también han sufrido daños a causa de los incendios. El club emitió un comunicado en el que lamenta los efectos de la emergencia en sus integrantes y sus familias, informando que “los focos se encuentran muy cerca de nuestras instalaciones; afortunadamente estas no resultaron afectadas hasta este momento”.

Los incendios en el sur de Chile han tenido un impacto devastador, con un saldo de 19 fallecidos, 1.500 personas damnificadas y 325 viviendas destruidas, además de más de mil casas en evaluación, según el último reporte del Gobierno. La situación sigue siendo crítica y se espera que las autoridades continúen trabajando en la contención de los incendios y en la asistencia a los afectados.