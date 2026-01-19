Niño de 12 años en estado crítico tras feroz ataque de tiburón en playa de Sídney, Australia

Un niño de 12 años se encuentra en estado crítico tras ser atacado por un tiburón en Sídney, Australia, según informó la policía local.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde en Shark Beach, donde el menor y sus amigos estaban saltando al agua desde una roca de seis metros de altura. Durante este momento de diversión, un tiburón, que se cree podría ser un tiburón toro, atacó al niño, causando lesiones severas en sus extremidades inferiores. El superintendente Joseph McNulty, comandante de la zona marítima del estado de Nueva Gales del Sur, describió la escena como “horrenda” y confirmó que el niño está “luchando por su vida” en el hospital.

Los amigos del niño actuaron rápidamente, buscando ayuda antes de que llegara la policía. Los oficiales que respondieron al llamado encontraron al menor inconsciente y lo trasladaron a un bote policial, donde le proporcionaron primeros auxilios. Utilizaron dos torniquetes para controlar el sangrado mientras se dirigían a un muelle donde una ambulancia esperaba para llevarlo al hospital.

Este ataque ha generado preocupación en la comunidad local y ha resaltado la necesidad de precauciones al nadar en áreas donde se sabe que habitan tiburones. Las autoridades continúan investigando el incidente y han instado a los bañistas a estar alertas en las playas de la región.