Crisis inmobiliaria en China se agrava: precios de viviendas caen por trigésimo primer mes consecutivo en diciembre

Los precios de las viviendas nuevas en China continúan su descenso, marcando el trigésimo primer mes consecutivo de caídas, según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). En diciembre, los precios en 70 ciudades seleccionadas disminuyeron un 0,37% en comparación con el mes anterior, lo que refleja una leve mejora respecto a la contracción del 0,39% registrada en noviembre.

De las 70 ciudades analizadas, 58 vieron reducciones en el precio de la vivienda nueva, mientras que solo 6, incluyendo importantes centros como Shanghái, experimentaron aumentos. Este número es inferior al de noviembre, cuando 8 ciudades habían reportado incrementos. Además, el precio de las viviendas de segunda mano también mostró una caída del 0,7% intermensual en diciembre, un ritmo que se acelera en comparación con el mes anterior.

La crisis inmobiliaria en China ha sido un tema de creciente preocupación para las autoridades, dado su impacto en la estabilidad social y económica del país. La vivienda es considerada uno de los principales vehículos de inversión para las familias chinas, lo que hace que la situación del mercado inmobiliario sea crítica. En respuesta a esta crisis, el gobierno ha implementado múltiples paquetes de medidas en un intento por estabilizar el sector.

Analistas han señalado que la crisis del sector inmobiliario es uno de los factores que más ha contribuido a la reciente desaceleración de la economía china, estimando que su impacto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, incluyendo efectos indirectos, podría alcanzar hasta un 30%. La situación actual del mercado inmobiliario sigue siendo un desafío significativo para el crecimiento económico del país.