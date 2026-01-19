Francisca Merino se lanza al stand up tras su despido televisivo: “Reír de lo que te pasa es lo mejor”

La actriz y panelista de farándula, Francisca Merino, ha revelado sus planes futuros tras su reciente despido de un canal de televisión, donde se enfocará en dos proyectos personales.

Merino, conocida por su participación en el mundo del espectáculo, anunció que uno de sus nuevos emprendimientos será en Tienda Majas, un negocio de ropa europea que se relanzará este año con nuevos socios en el sector retail. La actriz destacó la importancia de este proyecto en su carrera y su deseo de hacerlo crecer.

Además, Merino ha expresado su interés en incursionar en el mundo del humor, específicamente en el stand up comedy. La panelista mencionó que esta nueva faceta le permitirá reírse de sí misma y compartir sus experiencias personales, algo que ya hacía en su anterior programa “Tal cual” de TV+, donde participaba en segmentos humorísticos junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

“Me gusta porque me río de mí misma. Es como lo que hacía en ‘Tal cual’. Ahora está con una estructura y es más personalizado en lo que me ha pasado el último tiempo. Voy a exacerbar el relato y voy a contar todos mis temas. Así, tal cual. Lo mejor es reír de lo que te pasa”, comentó Merino sobre su nuevo enfoque.

La actriz también reveló que está trabajando en un guion para su debut en el stand up, en colaboración con Paulo Galleguillos, exeditor de TV+. Merino espera poder realizar su primera presentación en marzo de este año, y ha indicado que planea abordar en su rutina temas relacionados con su reciente quiebre con Andrea Marrocchino.

Con estos nuevos proyectos, Francisca Merino busca reinventarse y explorar nuevas facetas en su carrera, manteniendo su conexión con el público a través del humor y el emprendimiento.