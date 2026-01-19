Felipe Parra desata risas y polémica al trolear a Julio César Rodríguez en su debut en Olmué 2026

Felipe Parra hizo su debut en el Festival del Huaso de Olmué 2026, donde su actuación estuvo marcada por homenajes a las víctimas de incendios en Biobío.

El humorista Felipe Parra fue el encargado de cerrar la cuarta noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, un evento que se desarrolló en un ambiente de homenaje y reflexión debido a los devastadores incendios forestales que han afectado a la región del Biobío. Este festival, conocido por su rica tradición folclórica y humorística, se convirtió en un espacio para recordar a las víctimas y mostrar solidaridad con los afectados.

Parra, quien se presentó por primera vez en este icónico festival, cautivó al público con sus parodias de personajes del espectáculo nacional. Entre sus imitaciones más destacadas se encontraron figuras como Junior Playboy, Marcianeke, Sammis Reyes, el doctor Ugarte y Pablo Chill-E. Su actuación generó risas y aplausos, aunque también se sintió la tensión por el contexto trágico que rodeaba el evento.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Felipe Parra realizó una imitación de Julio César Rodríguez, un conocido animador de televisión. En un tono humorístico, Parra lanzó una frase que sorprendió a la audiencia: “Que Julio César Rodríguez es feo… no, es horrible”, justo antes de comenzar su caracterización. Esta declaración provocó una mezcla de risas y asombro entre los asistentes, así como reacciones diversas en las redes sociales, donde el clip se volvió viral rápidamente.

Además, durante su actuación, Parra no dudó en criticar el Festival de Viña del Mar, afirmando: “No estoy ni ahí con el Festival de Viña. Le dan color con el Monstruo, me paseo al Monstruo. Aparte lo conozco, he vacilado caleta de veces con ese hueón, me he fumado cualquier pito con él”, mientras se proyectaba una imagen de Rodríguez en su participación en el programa La Junta.

El festival concluyó con la presentación de un grupo folclórico, que, a pesar de la alegría de la música, también reflejó la consternación por la situación en Biobío, un recordatorio de la realidad que enfrenta la región en estos momentos difíciles.