Julio Iglesias solicita archivar investigación por denuncias de agresión sexual, alegando falta de jurisdicción en España

El abogado de Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que archive las diligencias preprocesales que investigan una denuncia por presunto acoso y agresión sexual presentada en 2021 por dos empleadas del cantante en República Dominicana y Bahamas. En un documento de 15 páginas, al que tuvo acceso EFE, el letrado José Antonio Choclán argumenta que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar los hechos denunciados, dado que las denunciantes no son españolas y el cantante reside habitualmente en República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los incidentes.

Choclán sostiene que la denuncia debería haberse presentado en el país donde se alegan los hechos, y por lo tanto, solicita que la Fiscalía declare la falta de jurisdicción y archive las diligencias de investigación. El abogado también critica la campaña mediática que ha rodeado el caso, la cual, según él, ha causado un “grave daño reputacional” a su cliente. “Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión”, señala Choclán.

El letrado también ha pedido ser parte en la investigación para poder acceder al contenido de la denuncia y defender adecuadamente a Iglesias, especialmente en relación con la declaración de las denunciantes. Choclán argumenta que esto es esencial para demostrar la falsedad de las acusaciones y proteger el honor de su representado frente a lo que califica como un “ejercicio abusivo de acciones penales” y campañas mediáticas agresivas.

El abogado ha expresado su preocupación por el hecho de que su cliente se entere de las acusaciones a través de los medios de comunicación, lo que ha contribuido a un “perjuicio reputacional”. Además, Choclán considera que no se puede invocar la necesidad de reserva de información en protección de las denunciantes, ya que ellas han participado activamente en la difusión pública de la denuncia.

Las acusaciones provienen de una exempleada del hogar de Iglesias y de una fisioterapeuta, quienes han presentado documentos laborales, fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp como evidencia de sus afirmaciones, que incluyen agresiones sexuales y humillaciones laborales. Por su parte, Julio Iglesias ha negado las acusaciones, afirmando en un comunicado en su perfil de Instagram que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.