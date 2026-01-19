Santiago experimentará un alivio del calor: pronóstico de temperaturas más frescas y cielos despejados esta semana

Durante esta semana, Santiago experimentará temperaturas estivales, aunque se anticipa un “alivio térmico” gracias a la llegada de aire fresco desde la costa.

El fin de semana pasado, la capital chilena enfrentó una ola de calor con temperaturas que superaron los 35 °C, generando condiciones de calor extremo. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se espera que las temperaturas máximas en Santiago se mantengan por encima de los 28 °C, aunque sin alcanzar los niveles extremos de los días anteriores. En sectores como Melipilla, las temperaturas podrían descender hasta los 22 °C, lo que representa un alivio para los habitantes de la región.

Meteochile ha indicado que, a lo largo de la semana, las temperaturas serán altas pero más moderadas en comparación con el fin de semana anterior, cuando se registraron máximas de 33-35 °C. Además, se prevé que los cielos permanezcan mayormente despejados en la mayoría de los sectores de la capital.

En otro ámbito, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, declaró que no se ha encontrado evidencia de intencionalidad en las investigaciones relacionadas con un incendio en la región. Por su parte, Claudia Altamirano, hija de una víctima del incendio de Lirquén, compartió que recibió una llamada informándole sobre un mensaje de WhatsApp relacionado con el caso.

En el ámbito político, Claudio Arqueros, director de la Fundación Jaime Guzmán, advirtió que si el candidato José Antonio Kast convoca a “las mismas caras de siempre”, su proyecto político podría enfrentar serios desafíos.

Finalmente, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones presentadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía Oriente y los querellantes particulares. Además, la Comisión para el Mercado Financiero ha entregado el visto bueno final a una entidad que comenzará a operar en un plazo máximo de un año, con el objetivo de identificar territorios con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.