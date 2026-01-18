Incendios forestales en Ñuble causan segunda víctima fatal: alcalde de Bulnes confirma muerte de adulto mayor en la zona

Los incendios forestales en las regiones del Bío Bío y Ñuble han dejado un saldo trágico con dos víctimas fatales confirmadas, incluyendo un adulto mayor en Bulnes y un hombre en Tomé.

El alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante, informó a Radio Bío Bío sobre el fallecimiento de un vecino de sexo masculino en su comuna, quien perdió la vida debido al rápido avance del fuego. “Damos por confirmado el fallecimiento de un vecino de sexo masculino adulto, en este minuto está siendo trasladado al Servicio Médico Legal de Chillán”, declaró Bustamante.

El incendio ha avanzado con gran rapidez, arrasando más de 1.600 hectáreas en pocas horas, lo que ha complicado las labores de contención y evacuación. “La voracidad de este incendio que avanzó más de 1.600 hectáreas en horas” fue uno de los factores que dificultó la respuesta de emergencia, explicó el alcalde.

Además, se reportó la desaparición de dos personas mayores en la zona, quienes afortunadamente fueron encontradas con vida, aunque presentaban quemaduras en algunas de sus extremidades. Bustamante destacó que, a pesar de la buena noticia, la situación sigue siendo crítica. “La emergencia todavía está activa, tenemos focos activos. Esperemos que logremos contener esto para que no se vuelva a reactivar o propagar a otro punto de la comuna”, agregó.

Este trágico suceso se suma a otro fallecimiento en el sector Punta de Parra, en la comuna de Tomé, donde Carabineros confirmó que el cuerpo de un hombre fue hallado en el acceso al sector, específicamente en calle Centinela. La investigación sobre este deceso está siendo llevada a cabo por personal policial.

Las autoridades continúan trabajando en la contención de los incendios, que han generado una grave emergencia en ambas regiones, afectando a numerosas familias y comunidades.