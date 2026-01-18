Rui Torres: el inolvidable presentador de “Art Attack” cuya trágica muerte sigue envuelta en misterio y especulación

Rui Torres, el emblemático presentador de “Art Attack”, dejó una huella imborrable en la televisión infantil de los años 2000.

Rui Torres, conocido por su carisma y su papel como conductor de la versión latina de “Art Attack”, se convirtió en una figura icónica para una generación de jóvenes que crecieron viendo el programa en Disney Channel entre 2000 y 2002. Con su lema “¡al ataque!”, el presentador animaba a los niños a explorar su creatividad a través de manualidades sencillas, utilizando materiales cotidianos como cartón y témperas. Su estilo accesible y motivador hizo que muchos pequeños se sintieran inspirados a crear sus propias obras de arte.

Nacido el 30 de diciembre de 1976 en Ciudad de México, Rutilio Torres Malecón mostró desde joven un gran potencial académico. Estudió en el colegio Green Hill y luego en la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde se destacó en la carrera de Psicología. Además, se graduó en 2002 en Ingeniería en Telemática en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su talento y dedicación le valieron una beca Baillères, que le permitió colaborar en la conservación de la obra de Diego Rivera, lo que lo llevó a ser elegido para conducir “Art Attack”.

El programa, que originalmente fue creado por la cadena británica ITV en los años noventa, tuvo a Neil Buchanan como su primer presentador. Rui Torres grabó dos temporadas en Londres, donde junto a “Cabezón”, una estatua parlante, enseñaba a los niños a realizar diversas manualidades. A pesar de su breve paso por el programa, su impacto fue significativo y su recuerdo perdura en la memoria colectiva.

En 2003, Rui decidió regresar a México para estar más cerca de su familia, y aunque se alejó de la televisión, su legado continuó. Tras su salida, el presentador español Jordi Cruz Pérez asumió la conducción de “Art Attack”. Poco se sabe sobre su vida personal después de su regreso, aunque se rumorea que se casó y tuvo un hijo.

La vida de Rui Torres se vio truncada de manera trágica cuando falleció el 24 de febrero de 2008 a la edad de 31 años. El Instituto ITAM confirmó su muerte y expresó sus condolencias a la familia. Las circunstancias de su fallecimiento han generado especulaciones, incluyendo la posibilidad de que estuviera lidiando con una depresión tras la muerte de su hija por una pulmonía. Existen rumores sobre una posible sobredosis de antidepresivos o un suicidio, pero la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio.

A pesar del tiempo transcurrido, Rui Torres es recordado con cariño por aquellos que disfrutaron de sus enseñanzas en “Art Attack”, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones a explorar su creatividad.