Incendios forestales en Biobío: Senapred ordena evacuaciones masivas y confirma más de 200 viviendas destruidas en la región

La región del Biobío enfrenta una grave emergencia debido a incendios forestales que han llevado a la evacuación de miles de personas y a la declaración de estado de catástrofe.

En la madrugada del domingo 18 de enero, el Delegado Presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, ofreció un balance preliminar de la situación, confirmando que los incendios han causado la destrucción de más de 200 viviendas en la comuna de Concepción, además de “decenas” de casas en Penco y Lirquén. La magnitud de la emergencia ha llevado a la activación de la mensajería SAE por parte de Senapred, que ha solicitado la evacuación de varios sectores, incluyendo Alto de la Parra en Tomé, Palomares y San Jorge en Concepción, y Villa Los Aromo, Los Raudales, Villarrica, Villa Penco y Membrillar en Penco.

La Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que la situación más crítica se concentra en Penco, donde el incendio, que comenzó el sábado por la tarde, ha obligado a evacuar a aproximadamente 20 mil personas hacia albergues y zonas seguras. La emergencia ha escalado a tal nivel que se ha realizado una evacuación de emergencia en el Hospital de Lirquén, debido a la cercanía del fuego, lo que ha llevado a trasladar a pacientes y personal a lugares seguros.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, ha expresado su desesperación ante la situación, reportando que el hospital evacuado ha sido objeto de saqueos, lo que ha calificado como “algo que supera toda lógica humana”. En un dramático testimonio, Vera ha confirmado que bomberos le han informado sobre la existencia de personas fallecidas debido a los incendios.

Los incendios han sido alimentados por condiciones climáticas adversas, incluyendo vientos intensos que complican las labores de extinción. Las autoridades han concentrado esfuerzos en proteger una planta industrial cercana al hospital, que almacena productos químicos, para evitar una posible explosión.

El Presidente Gabriel Boric ha declarado estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, asegurando que todos los recursos del gobierno están disponibles para enfrentar la crisis. La situación sigue siendo crítica, con reportes de personas que no habrían logrado evacuar a tiempo, y se espera que se realicen catastro oficial de daños en las próximas horas.