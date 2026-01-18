Tragedia en Bío Bío: hombre de 50 años se convierte en la primera víctima fatal de incendios forestales en Punta de Parra

La mañana de este domingo se reportó la primera víctima fatal en la región del Bío Bío debido a los incendios forestales que afectan diversas áreas de la zona. La tragedia ocurrió en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, donde un hombre, residente del lugar, perdió la vida a causa del avance del fuego durante la madrugada.

La información fue confirmada por Carabineros a Radio Bío Bío, quienes indicaron que el hallazgo del cuerpo se produjo en la calle Centinela, al ingreso del sector. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, era bien conocido entre los vecinos de Punta de Parra. Su deceso está siendo investigado por las autoridades competentes.

El hijo del fallecido también corroboró la noticia, describiendo a su padre como una persona muy apreciada en la comunidad. En el lugar, se presentaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo los peritajes necesarios y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte, mientras Carabineros aseguraba el área del incidente.

Según las autoridades, cerca del 80% del sector de Punta de Parra ha sido devastado por el incendio forestal que se desató en la madrugada del domingo. Aunque algunas viviendas en la entrada por la avenida Cardenal Samoré y las cercanas al borde costero no fueron alcanzadas por las llamas, la parte más antigua del sector ha quedado completamente destruida.

Los residentes compartieron relatos de la angustia vivida durante el avance del fuego. Una vecina comentó: “A las 6 estaba totalmente oscuro aquí. Y nadie pensó que de repente nos vimos encerrados total y no decían nada”. Otra vecina expresó su pesar por la pérdida del fallecido, recordándolo como “una persona excelente, nada que decir”.

Las autoridades continúan realizando un catastro para determinar el número total de viviendas afectadas por el incendio, en un contexto de alerta que mantiene a la comuna de Tomé y a la región del Bío Bío en una situación crítica.