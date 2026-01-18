Incendios forestales amenazan viviendas en Concepción: vecinos luchan por salvar sus hogares en medio de la emergencia

Una serie de incendios forestales avanza rápidamente hacia la zona urbana de Concepción, generando preocupación entre los residentes de los sectores San Jorge, Juan Riquelme y Palomares.

En la mañana de hoy, se reportaron múltiples focos de incendio en el sector San Jorge, uno de los accesos a la ciudad de Concepción. Según información de Radio Bío Bío, los vecinos de las áreas afectadas se encuentran en una situación crítica, ya que muchos se niegan a evacuar sus hogares por miedo a perder a sus mascotas y pertenencias. A pesar de los esfuerzos por crear cortafuegos y mojar las estructuras, el suministro de agua potable ha sido interrumpido en gran parte de la zona, complicando aún más la situación.

El fuego ha alcanzado la calle 21 de mayo en Palomares, donde la situación es especialmente alarmante. La periodista Verónica Valenzuela, quien se encuentra en el lugar, ha documentado la situación y ha compartido audios de las conversaciones con los vecinos que reflejan su angustia y determinación por proteger sus hogares.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, ha declarado que actualmente hay 253 casas con algún grado de afectación, lo que representa una de las principales preocupaciones para las autoridades. “No podemos decir todavía si tenemos víctimas o heridos porque hay información que se ha estado recopilando durante la mañana”, indicó Muñoz, quien también enfatizó la importancia de seguir las instrucciones de evacuación emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El alcalde mencionó que se está realizando un despliegue de Carabineros y que se espera la llegada de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad durante las evacuaciones. La dificultad del terreno ha complicado el trabajo de los bomberos, quienes han estado luchando contra el fuego en condiciones adversas. Muñoz destacó que en el sector de Juan Riquelme, el fuego se encuentra muy cerca de las viviendas, lo que ha llevado a los vecinos a resistir con el apoyo de los equipos de emergencia.

La situación es crítica no solo en San Jorge y Palomares, sino también en otros sectores como Nonguén y el Cerro Caracol, donde las condiciones climáticas son propicias para la propagación de incendios forestales. Las autoridades continúan monitoreando la situación y piden a la población que cumpla con las recomendaciones de evacuación para garantizar su seguridad.