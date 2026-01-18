Rescatistas hallan restos de avión desaparecido en Indonesia mientras continúan la búsqueda de 10 personas a bordo

Las autoridades indonesias han reportado el hallazgo de varias piezas del avión turbohélice de Indonesia Air Transport que perdió contacto con la torre de control el sábado, mientras realizaba un vuelo entre Yogyakarta y Makassar, con diez personas a bordo.

El jefe de la agencia de socorro de Makassar, Muhammad Arif, informó en una conferencia de prensa que entre los restos encontrados se identifican partes del fuselaje, la cola y ventanillas de la aeronave. El accidente ocurrió en el monte Bulusaraung, dentro del parque nacional Bantimurung-Bulusaraung. A pesar de este hallazgo, los rescatistas aún no han localizado a los pasajeros, lo que ha llevado a que más de mil especialistas continúen con la búsqueda.

Arif destacó que la prioridad actual es encontrar a las víctimas y expresó la esperanza de que algunos puedan ser evacuados con vida. Para ello, se ha movilizado una unidad aérea de rescate destinada a atender a posibles heridos. Sin embargo, el jefe militar local, Bangun Nawoko, indicó que las operaciones de rescate se ven complicadas por el terreno escarpado y la densa niebla que dificulta el avance de los equipos de rescate.

La Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia ha confirmado que en la aeronave, un modelo ATR 42-500, viajaban siete tripulantes y tres pasajeros, todos funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros. Este ministerio había contratado el vuelo para realizar un monitoreo aéreo de los recursos pesqueros en la región.

Según la cronología proporcionada por la Dirección General de Transporte Aéreo, el Control de Tráfico Aéreo de Makassar había instruido a la aeronave para que se aproximara a la pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin. Sin embargo, se detectó que el avión no estaba en la trayectoria correcta de aproximación, y al intentar corregir su posición, se perdió la comunicación con la tripulación por razones que aún no han sido esclarecidas.