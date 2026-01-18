Punta de Parra, un balneario arrasado por incendios: 80% de viviendas destruidas y un muerto en la tragedia

Un devastador incendio forestal ha arrasado la localidad de Punta de Parra en Tomé, Región del Bío Bío, dejando entre un 80% y un 100% de las viviendas destruidas.

A primera hora de la mañana, las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, confirmaron la magnitud de la tragedia. El balneario turístico y las viviendas aledañas han sido severamente afectados, incluyendo la escuela de Punta de Parra, que había sido inaugurada recientemente en 2025. Según reportes de Radio Bío Bío, el 100% de lo que los residentes conocen como “Punta de Parra Antiguo” ha sido consumido por las llamas, con la excepción de dos poblaciones nuevas en las cercanías que no sufrieron daños.

Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de un hombre, un dirigente local de aproximadamente 50 años, quien se encontraba durmiendo en su hogar cuando el incendio alcanzó la localidad. Hasta el momento, se han contabilizado más de 253 casas destruidas y alrededor de 5.000 hectáreas de terreno consumidas por el fuego.

En respuesta a la crisis, el Gobierno de Chile ha decretado estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Bío Bío debido a los devastadores incendios. Las imágenes de la destrucción han sido compartidas ampliamente, mostrando el desolador panorama que enfrenta Punta de Parra.

El Teniente Primero de la 4ª Compañía de Bomberos de Tomé, Felipe Pérez Vera, compartió un video que ilustra la devastación, afirmando: “Es desolador”. Las labores de emergencia continúan mientras las autoridades evalúan la situación y brindan apoyo a los afectados.