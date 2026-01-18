Senapred ordena evacuación en Las Pataguas, Concepción, ante grave amenaza de incendio forestal en la región del Bío Bío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha emitido una solicitud de evacuación para el sector Las Pataguas, ubicado en la comuna de Concepción, en la región del Bío Bío, debido a un incendio forestal que amenaza la seguridad de los residentes.

A través de sus canales oficiales, Senapred activó el sistema de mensajería SAE para alertar a la población sobre la situación, instando a los habitantes a evacuar de manera preventiva y ordenada. En su comunicado, el organismo enfatizó la importancia de mantener la calma, seguir las instrucciones de las autoridades y de los equipos de emergencia, y no olvidar las necesidades de las mascotas durante el proceso de evacuación.

Este llamado a la evacuación se produce en un contexto crítico, ya que en la madrugada de este domingo, el Gobierno de Chile declaró Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Bío Bío debido al avance descontrolado de los incendios forestales en la zona.

Según la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) hasta la 01:30 horas de este domingo, las regiones de Ñuble y Bío Bío son las más afectadas a nivel nacional. En Ñuble, que se encuentra bajo Alerta Roja, se han consumido más de 4.700 hectáreas de bosque por el fuego. Por su parte, en la región del Bío Bío, los incendios forestales denominados “Trinitarias” y “Rancho Chico”, que afectan a la comuna de Concepción, han devastado más de 2.900 hectáreas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia que operan en la zona.

Las autoridades han reiterado su llamado a la población para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y para que respeten las medidas preventivas establecidas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas ante esta emergencia.