Gobernador del Bío Bío exige firma inmediata del Estado de Catástrofe para enfrentar graves incendios forestales en la región

El gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, criticó la tardanza en la firma del decreto que declara el Estado de Catástrofe, anunciado por el presidente Gabriel Boric, en medio de la crisis por incendios forestales en la región.

Durante la madrugada del domingo, el presidente Boric comunicó la decisión de declarar el Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, asegurando que “todos los recursos están disponibles” para enfrentar la emergencia. Sin embargo, Giacaman expresó su preocupación por la falta de formalización del decreto, lo que, según él, impide que la Jefatura de la Defensa Nacional asuma el control total de la situación.

“Es lo que el gobierno nos tiene acostumbrados, se dice una cosa pero se hace otra”, afirmó el gobernador, quien subrayó que sin la firma del decreto no se pueden implementar medidas cruciales para el manejo de la crisis. “Si no está firmado el decreto, la jefatura de defensa no puede tomar control, no se puede establecer un toque de queda y el riesgo es que la gente siga circulando como turismo catástrofe, exponiéndose a situaciones muy complejas”, advirtió Giacaman.

El gobernador también destacó la gravedad de la situación actual, indicando que los incendios están lejos de estar controlados y que las condiciones climáticas del día son desfavorables. “No está para nada controlado el incendio y las condiciones del día de hoy son las peores”, sostuvo.

Giacaman hizo un llamado tanto a la ciudadanía como al gobierno, instando a la población a permanecer en sus hogares y solicitando la pronta firma del decreto por parte del presidente. “Pedirle a la gente que se quede en su casa y además pedirle al gobierno que firme el decreto del Presidente y que efectivamente el contralmirante tome el control de la situación”, señaló.

El gobernador enfatizó la necesidad de que la gestión de la emergencia esté a cargo de personal con formación militar, argumentando que las brigadas forestales del Ejército son más adecuadas para manejar la crisis que un civil, como el delegado presidencial. “Es muy distinto que haya un civil, como el delegado presidencial, que no tiene formación para este tipo de situaciones, versus que haya un contralmirante a cargo de controlar la operación de enfrentar la emergencia”, explicó.

Finalmente, Giacaman reiteró la urgencia de que se firme el decreto del Estado de Catástrofe para que la Jefatura de Defensa pueda establecer el control total de la situación, subrayando que la rapidez en este proceso es crucial para la seguridad de la población.