Delegado Presidencial reporta más de 200 viviendas destruidas en Concepción y anuncia despliegue de FF.AA. ante saqueos en Lirquén

A primera hora de este domingo, el Delegado Presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, ofreció un balance preliminar sobre los devastadores incendios forestales que afectan a la región, revelando que la situación es crítica no solo en la comuna de Penco, sino también en Concepción, donde más de 200 viviendas han sido destruidas por el avance del fuego.

Pacheco, en una transmisión a través de Meganoticias, indicó que en Penco y Lirquén se han reportado “decenas” de casas quemadas, con barrios enteros arrasados. La magnitud de la tragedia ha llevado a que el alcalde de Penco, visiblemente afectado, informara que bomberos le han comunicado sobre la posible existencia de víctimas fatales.

El Delegado Presidencial destacó que, a pesar de que la evacuación de áreas críticas como el borde costero y Punta de Parra se realizó con éxito, el riesgo persiste debido a las condiciones climáticas adversas, que incluyen rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, complicando los esfuerzos para controlar el fuego.

En respuesta a la emergencia, el Presidente Gabriel Boric ha decretado Estado de Catástrofe, lo que ha permitido que el Contraalmirante Eduardo Acevedo asuma el mando de la Defensa Nacional en las provincias de Biobío y Arauco. Su misión incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar en labores logísticas, evacuaciones y, crucialmente, en la seguridad pública.

Este aspecto de la seguridad se ha vuelto esencial tras denuncias de saqueos en el Hospital de Lirquén, donde se han robado insumos médicos. Pacheco aseguró que se ha instruido a las autoridades a intensificar la protección de infraestructuras críticas y de las zonas evacuadas, garantizando patrullajes para prevenir nuevos delitos en medio de la crisis.

El Delegado también abordó las quejas de abandono expresadas por el alcalde de Penco y algunos vecinos, quienes han señalado la falta de ayuda en el terreno. Pacheco empatizó con la situación, pero defendió la gestión del gobierno, afirmando que los recursos estatales han llegado a la zona, incluyendo el abastecimiento de agua y combustible para los bomberos, así como la coordinación para la evacuación de centros de salud.

Finalmente, Pacheco anunció que con la salida del sol se iniciará un combate aéreo masivo contra los incendios, confirmando la disponibilidad de un avión C-130 y la llegada de un nuevo tanquero que operará entre las regiones de Ñuble y Biobío, con el objetivo de contener los múltiples focos activos de incendio.