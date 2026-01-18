Desesperación en Penco: Alcalde clama por ayuda urgente ante devastadores incendios que arrasan la comuna

La comuna de Penco enfrenta una grave crisis debido a incendios forestales que han devastado el sector de Lirquén, según informó el alcalde Rodrigo Vera. En una emotiva entrevista con Meganoticias, Vera describió la situación como “esto supera toda lógica humana”, mientras confirmaba que 25 poblaciones han sido evacuadas y cerca de 8 mil viviendas están en riesgo, afectando a entre 20 mil y 25 mil personas que han tenido que abandonar sus hogares.

El alcalde Vera, visiblemente afectado, reveló que la localidad de Lirquén ha sufrido daños del 80%, comparando la destrucción con el terremoto del 27 de febrero de 2010, pero con un impacto aún más devastador. “Al despertar, el día de mañana va a ser peor que un terremoto. No estamos hablando de casas, son poblaciones enteras que se perdieron. Tenemos que construir una ciudad de nuevo”, expresó.

Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue cuando Vera alertó sobre la situación de 19 bomberos que se encuentran atrapados por el fuego en el sector de Río Chile. “Bomberos nos pide maquinarias porque están en una cancha atrapados. Le estamos pidiendo apoyo a la Armada porque tenemos el cerro, las casas y el mar. Si evacúo a la gente en auto voy a colapsar (…) Necesito maquinaria para rescatar a mis bomberos”, clamó el alcalde.

En cuanto a la infraestructura crítica, Vera confirmó que el Hospital de Lirquén ha sido evacuado en su totalidad y que la planta de Indura, que contenía 9.000 metros cúbicos de hidrógeno, ha sido controlada por el momento. A pesar de valorar la declaración de Estado de Catástrofe y el llamado del ministro Álvaro Elizalde, Vera exigió una respuesta inmediata del Gobierno. “Le quiero pedir a mi Presidente, para que no se vea un sesgo político, que tenga la gentileza de venir a mi comuna (…) No necesito los militares mañana, los necesito ahora”, enfatizó.

El alcalde hizo un llamado a la empatía y a la rapidez del Estado, señalando que han pasado cuatro horas desde que comenzó el incendio y aún no ha visto al Gobierno desplegado en el terreno. “Se lo suplico, por favor, de lo más profundo de mi corazón. Vengan a ayudarnos”, concluyó.

Las condiciones climáticas para este domingo no son alentadoras, ya que se esperan temperaturas entre 33 y 36 grados, baja humedad y vientos que podrían superar los 50 nudos, lo que podría reactivar o empeorar los focos de incendio en una ciudad que ya se siente desbordada por la emergencia.