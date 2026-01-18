Rosario Bravo revela cómo superó la desilusión tras su polémica con Daniel Fuenzalida y recuperó su autoestima

En julio de 2022, se confirmó la ruptura laboral y personal entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida, quienes habían co-conducido el exitoso podcast “Cómo están los weones”. La separación se produjo en medio de controversias y acusaciones, especialmente por parte de Bravo, quien denunció que Fuenzalida había registrado el programa a su nombre, lo que generó un escándalo que afectó la reputación del presentador. Además, Rosario Bravo acusó a Fuenzalida de tener una deuda considerable con ella, lo que intensificó el conflicto entre ambos.

A pesar de que han transcurrido varios meses desde que surgió esta polémica, el tema sigue siendo objeto de conversación. Recientemente, Rosario Bravo compartió sus experiencias en su nuevo proyecto, el podcast “Firmamos o no hay podcast”, que co-conduce con José Miguel Viñuela. Durante el programa, Bravo reveló cómo surgió la idea del nuevo podcast y reflexionó sobre su anterior colaboración con Fuenzalida. “Pasaron como dos o tres meses en donde yo estaba bien desilusionada de todo”, confesó Bravo, quien también admitió que le costó retomar su carrera.

Viñuela, por su parte, comentó que Rosario recibió varias ofertas para participar en otros proyectos, incluso en televisión, específicamente en TV+, pero ella no se sentía preparada para ello. “Me fui muy para adentro con toda la situación”, explicó Bravo. Sin embargo, tras una conversación con su esposo, quien la animó a iniciar un nuevo podcast desde cero, Rosario decidió dar el paso. “Me dijo ‘disfruta la wea, vuelve a encontrarle el gusto. El primer año lo disfrutaste mucho, vuelve a eso, que haya habido un año malo, no significa que no sirvas para la wea’”, recordó Bravo, quien admitió que su autoestima había quedado muy afectada tras la ruptura.

El primer episodio de “Firmamos o no hay podcast” ya está disponible y promete ofrecer más detalles sobre la experiencia de Rosario Bravo y sus reflexiones tras este difícil capítulo de su vida profesional.