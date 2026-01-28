El Reloj del Juicio Final se acerca a la medianoche: científicos advierten sobre creciente hostilidad y riesgos globales inminentes

El Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos (SASB) ha actualizado recientemente el “Reloj del Juicio Final”, estableciendo la hora a 85 segundos para la medianoche, un indicador que simboliza la proximidad de un posible apocalipsis o desastre global. Esta cifra representa el tiempo más corto que el reloj ha estado de la medianoche desde su creación, superando los 89 segundos fijados el año anterior.

Los científicos del SASB han emitido un fuerte llamado de atención, afirmando que “hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier demora en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de catástrofe”. Sin embargo, en lugar de tomar medidas, han observado un aumento en la agresividad y el nacionalismo de potencias como Rusia, China y Estados Unidos, lo que ha llevado a un deterioro de los acuerdos globales y a una creciente competencia entre estas naciones.

Entre las principales preocupaciones del SASB se encuentran los enfrentamientos internacionales y el riesgo de un conflicto nuclear que podría extenderse al espacio. En este contexto, mencionan que Estados Unidos planea implementar un nuevo sistema de defensa antimisiles, conocido como Golden Dome, que incluirá interceptores espaciales. Esto podría incrementar la probabilidad de un conflicto en el espacio y dar inicio a una nueva carrera armamentística.

El cambio climático también se destaca como una de las amenazas más serias. Los científicos señalan que las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las temperaturas globales y los desastres naturales están afectando gravemente al planeta. Ejemplos de esto incluyen sequías en amplias zonas de Perú y Africa, así como más de 60,000 muertes relacionadas con el calor en Europa en los últimos cuatro años. Además, las inundaciones en la cuenca del río Congo han desplazado a 350,000 personas, y las precipitaciones récord en Brasil han afectado a más de medio millón.

Asimismo, el SASB advierte sobre los riesgos asociados con ciertos avances científicos, como la creación de bacterias espejo y la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), que podrían ser utilizadas en programas de armas biológicas. La creciente sofisticación de los modelos de lenguaje y su aplicación en procesos críticos también son motivo de preocupación.

El informe también menciona el auge de la autocracia nacionalista en varios países, algunos de los cuales poseen armas nucleares. Aunque el SASB aclara que este fenómeno no es en sí mismo una amenaza existencial, sí contribuye a un enfoque de suma cero que incrementa el riesgo de catástrofes globales.

Para mitigar estos riesgos, el SASB ha propuesto varias recomendaciones, entre ellas la reanudación del diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre la limitación de arsenales nucleares, la prevención de la creación de “vida espejo” y la regulación del uso de la IA en contextos militares. También sugieren que el Congreso de Estados Unidos ponga fin a la “guerra” contra las energías renovables y busque reducir el uso de combustibles fósiles, así como fomentar el diálogo entre Estados Unidos, Rusia y China sobre la incorporación de la IA en sus fuerzas armadas.