Berta Lasala revela en El Internado las infidelidades de Daniel Alcaíno como causa de su separación tras 20 años de matrimonio

Berta Lasala, actriz conocida por su papel en El Internado, ha compartido detalles íntimos sobre su separación de Daniel Alcaíno, con quien estuvo casada durante 20 años y tuvo un hijo. En una reciente conversación con Furia y Agustina Pontoriero, Lasala reveló que las infidelidades de su exmarido fueron el principal motivo de su ruptura.

La actriz recordó que, al inicio de su relación, Alcaíno dejó a otra mujer por ella, un hecho que la afectó profundamente y que fue ampliamente cubierto por la prensa. “Me sentí mal, salió en la prensa. Yo me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí (…) y al final me separé igual después de 20 años. Hace 3 me separé de él”, comentó Lasala.

A pesar de su éxito como comediante, Lasala no dudó en calificar a Alcaíno como un “mujeriego”. “Él es un actor muy famoso, comediante, así como Francella, que las hace todas, es muy bueno, pero es muy mujeriego”, afirmó. La actriz también habló sobre el impacto emocional que la relación tuvo en ella, mencionando que llegó a sentirse “gorda, fea” y que su autoestima se vio afectada mientras su exmarido ganaba notoriedad.

“Perdoné mucho, me autoflagelé, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida”, recordó Lasala, quien finalmente decidió poner fin a su matrimonio. “De repente dije ‘chao, no puedo más’, y me separé. Ya me había aburrido, pero él no se quería separar”, concluyó.

La revelación de Berta Lasala ha generado un gran interés en los medios y entre sus seguidores, quienes han estado atentos a su trayectoria y vida personal. La actriz, que ha sido parte de la cultura popular chilena, continúa siendo un referente en el mundo del espectáculo.