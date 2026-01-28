Accidente en Maipú: Al menos 11 heridos tras colisión entre bus interurbano y micro del sistema RED

Al menos 11 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito entre dos buses en Maipú, Región Metropolitana, la mañana de este miércoles.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 07:20 horas en Camino a Rinconada, a la altura de la Avenida de la Victoria, donde colisionaron un bus del sistema RED y un bus interurbano de la empresa Landeros. Según el capitán Pablo Salazar de Carabineros de Chile, el choque se produjo cuando el bus interurbano intentó realizar una maniobra hacia el norte y fue impactado por el bus del sistema RED que circulaba en la misma dirección.

Como resultado del accidente, al menos 11 personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. Carabineros informó que el bus interurbano no transportaba pasajeros en el momento del choque, por lo que todos los heridos pertenecen al vehículo del transporte público, incluyendo a ambos conductores.

Debido a la emergencia, TransporteInforma ha indicado que hay restricciones en la pista afectada, instando a los conductores a utilizar rutas alternativas para evitar congestiones en la zona.