Sheinbaum elude confirmar freno en envíos de petróleo a Cuba, enfatizando la soberanía de Pemex y México

En medio de rumores sobre una posible suspensión de envíos de petróleo desde México hacia Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier decisión al respecto es “soberana” y corresponde tanto al Estado mexicano como a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, evitó confirmar si efectivamente se han detenido las exportaciones hacia la isla.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en un contexto de creciente tensión geopolítica, dado que México ha emergido como el principal proveedor de crudo para Cuba, especialmente tras la disminución de los envíos desde Venezuela y las presiones ejercidas por Estados Unidos. En los primeros 13 meses de su administración, las exportaciones de petróleo de México a Cuba han alcanzado un valor récord de 1.106 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 31% en comparación con el total de ingresos por este concepto entre enero de 1993 y septiembre de 2024, según datos del Banco de México (Banxico).

Desde 1993 hasta noviembre de 2025, las ventas de petróleo mexicano a Cuba suman 1.947 millones de dólares, de los cuales un 57% corresponde al actual gobierno de Sheinbaum, lo que la convierte en la administración más beneficiada históricamente por este intercambio energético.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum se abstuvo de comentar directamente sobre un informe de Bloomberg que indicaba que Pemex habría cancelado un envío de petróleo programado para mediados de enero, en medio de presiones desde Washington. “Como hemos dicho, es una decisión soberana. Pemex toma sus decisiones. Y la decisión de México de vender o dar, por razones humanitarias, petróleo a Cuba, tiene que ver con una política que existe desde hace muchos años”, afirmó Sheinbaum, enfatizando que no se trata de una medida reciente.

La especialista en energía Rosanety Barrios destacó que los datos de la balanza de pagos reflejan ingresos efectivos para México, señalando que entre 2024 y 2025 se han establecido nuevos récords al superar los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que las cifras no permiten determinar si el aumento se debe a mayores volúmenes de petróleo, precios más altos o una combinación de ambos factores.

Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), subrayó que aunque el monto de las exportaciones a Cuba no es decisivo en la balanza petrolera total de México, sí tiene un peso geopolítico significativo, especialmente en el contexto del declive de la producción venezolana y el endurecimiento de la postura estadounidense hacia Cuba. Según reportes de Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), durante los primeros nueve meses de 2025 se enviaron a la isla 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 barriles diarios de petrolíferos, con un valor aproximado de 439 millones de dólares.