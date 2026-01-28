Consulta si recibirás el Beneficio por Años Cotizados: Revisa requisitos y medios para acceder a esta ayuda estatal

El Beneficio por Años Cotizados es un aporte mensual en Unidades de Fomento para pensionados que cumplen ciertos requisitos establecidos por el Estado.

Este beneficio está destinado a personas que reciben pensiones por vejez o invalidez a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o compañías de seguros de vida, y que tienen 65 años o más. Según información proporcionada por ChileAtiende, para que las mujeres puedan acceder a este beneficio, deben haber cotizado al menos 120 meses, es decir, 10 años, mientras que los hombres deben haber cotizado un mínimo de 240 meses, equivalentes a 20 años. Además, existe un límite máximo de 300 meses, que puede ser acumulado de manera continua o discontinua, lo que equivale a 25 años de cotización.

Para verificar si se es beneficiario del Beneficio por Años Cotizados, los interesados pueden utilizar varios métodos. A través de la página de consultas de MiChileAtiende, solo es necesario ingresar el Rol Único Nacional (RUN) y la fecha de nacimiento del solicitante. Aquellos que ya son beneficiarios pueden acceder al sitio utilizando su ClaveÚnica, lo que les permitirá consultar el monto del beneficio, obtener detalles y descargar la resolución que contiene información relevante sobre el cálculo de la bonificación.

Además, se ofrece la opción de realizar consultas mediante videoatención en ChileAtiende, así como a través del call center de ChileAtiende al número 101, o al +56 4 4236 20 00 para quienes se encuentren en el extranjero. También es posible visitar las sucursales de ChileAtiende con la cédula de identidad para realizar las gestiones necesarias. En los módulos express de ChileAtiende, los beneficiarios pueden verificar la información relacionada con el beneficio, que otorga 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.

Este beneficio es parte de un conjunto de ayudas que buscan apoyar a los pensionados en Chile, y su correcta gestión es fundamental para asegurar que los ciudadanos reciban el apoyo económico que les corresponde.