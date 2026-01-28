Colonia de pingüinos de Magallanes en Isla Magdalena sufre drástica caída del 85% en parejas reproductivas desde 2000

La Isla Magdalena, situada en el Estrecho de Magallanes, enfrenta una alarmante disminución de su población de pingüinos de Magallanes, que ha caído más de un 85% en las últimas dos décadas.

Este emblemático destino turístico, parte del Monumento Natural Los Pingüinos, ha sido un símbolo de la fauna austral en la Patagonia chilena. Sin embargo, un estudio reciente ha revelado que la población de pingüinos ha pasado de cerca de 60 mil parejas reproductivas a principios de los años 2000 a aproximadamente 6 mil en 2018. A pesar de que un informe técnico de 2025 estima que la colonia se mantiene en torno a las 7 mil parejas reproductivas, estas cifras contrastan drásticamente con la información promocional que aún menciona decenas de miles de ejemplares en la isla.

Los estudios indican que los pingüinos que permanecen en la Isla Magdalena tienen un éxito reproductivo normal, lo que sugiere que la disminución poblacional no se debe a problemas en la reproducción, sino a factores externos. Entre estos factores se incluyen cambios ambientales, presión en las rutas migratorias y una posible redistribución de la especie.

Ante esta situación, guías y especialistas han hecho un llamado a la necesidad de actualizar la información pública sobre la población de pingüinos y a revisar la gestión del turismo en la isla, especialmente durante la época reproductiva, cuando la presencia humana es más intensa y la colonia se encuentra en una situación vulnerable. La Isla Magdalena, que ha sido un atractivo turístico por su rica biodiversidad, ahora enfrenta el reto de equilibrar la conservación de su fauna con la actividad turística.