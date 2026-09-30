IA en el trabajo: El futuro se mide con habilidades humanas

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de las operaciones y los flujos de trabajo de empresas de distintos sectores. Su avance está modificando los perfiles requeridos y la forma en que las organizaciones planifican sus equipos para aprovechar esta tecnología.

Según Robert Half, consultora global especializada en soluciones de talento y negocios, el 49% de los líderes empresariales de Estados Unidos está priorizando la contratación para funciones más estratégicas. También cobran relevancia la selección basada en competencias y la preparación de equipos adaptables. Además, el 54% prevé que el uso de IA generará un aumento neto de empleos en su organización durante los próximos dos años.

En Chile, apenas el 12% de los trabajadores empleados menciona la automatización y la IA entre sus principales preocupaciones para este año, de acuerdo con Robert Half. Este bajo nivel de preocupación ofrece a los profesionales la oportunidad de anticiparse y desarrollar desde ahora las capacidades que cobrarán mayor relevancia con el avance de estas tecnologías.

Un factor clave

El dominio técnico ya no es el único requisito. La capacidad de analizar información y tomar decisiones determina en gran medida el valor que las personas obtienen de las herramientas de IA. “Con el avance de la IA, son aún más importantes el pensamiento crítico, la adaptabilidad y la comunicación clara”, dijo el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

La Guía Salarial de Robert Half identifica estas competencias como un criterio relevante de contratación. La conclusión coincide con el último informe del Foro Económico Mundial: el pensamiento analítico es la habilidad central más demandada por los empleadores, seguida de competencias asociadas con la adaptación.

La IA puede procesar información y apoyar tareas rutinarias, pero no sustituye el juicio frente a situaciones ambiguas ni la capacidad de generar confianza. Esas competencias permiten convertir sus resultados en decisiones útiles para el negocio.

¿Cómo obtener ventajas con las habilidades blandas?

Estas competencias pueden fortalecerse mediante la experiencia y la práctica. Las siguientes acciones ayudan a desarrollarlas en entornos de trabajo impulsados por la IA.

1. Buscar situaciones que exijan criterio, no solo ejecución

Una de las formas más prácticas de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la resolución de problemas es asumir responsabilidades que exijan más que seguir instrucciones. Conviene buscar oportunidades para mejorar un proceso, desarrollar una estrategia o contribuir a la gestión de un cambio. Estas situaciones obligan a evaluar el contexto, tomar decisiones y responder de manera reflexiva cuando la respuesta no es evidente.

2. Fortalecer la comunicación con personas, equipos y herramientas de IA

A medida que se amplía el uso de la IA en el trabajo, los profesionales necesitan formular mejores preguntas, dar instrucciones más claras, aportar un contexto más sólido y explicar el trabajo realizado con su apoyo de manera que otras personas puedan comprenderlo y confiar en él. Estas mismas capacidades también permiten escribir mejores instrucciones para la IA y dar un seguimiento más preciso a sus respuestas.

Para desarrollar la comunicación, es útil prestar más atención a la forma en que se comparte información en el trabajo cotidiano, ya sea al escribir un correo, conducir una reunión, presentar una actualización o responder ante un problema.

3. Tomar medidas proactivas para aumentar la adaptabilidad

La adaptabilidad no consiste únicamente en sentirse cómodo con el cambio, sino en mantener la eficacia cuando evolucionan las herramientas, las expectativas y los flujos de trabajo, a menudo con poca o ninguna anticipación.

Esta capacidad puede desarrollarse mediante la curiosidad y el aprendizaje proactivo. Probar voluntariamente una nueva herramienta, observar cómo colegas y otros equipos utilizan la IA y comprender el propósito de los nuevos procesos son algunas formas de fortalecerla.