Estancamiento profesional es la principal causa del agotamiento laboral en Chile

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, una nueva encuesta de la consultora global de soluciones en talento y consultoría empresarial Robert Half revela que el agotamiento laboral, también conocido como burnout, es una preocupación importante para los profesionales chilenos. Las limitadas oportunidades de desarrollo profesional y la mayor carga de trabajo derivada por la falta de personal se identifican como las principales causas. El sondeo muestra que el 59% de los profesionales chilenos califica su nivel de agotamiento entre 6 y 10 en una escala de 10 puntos, donde 1 significa “sin ningún agotamiento” y 10 significa “agotamiento total”.

En comparación, un promedio del 48 % de los profesionales en los nueve mercados analizados a nivel mundial por Robert Half reportó niveles de agotamiento de entre 6 y 10. El resultado de Chile se sitúa en línea con las tasas registradas en Brasil y Estados Unidos (59 %) y por debajo de la de Canadá (62 %).

Entre los profesionales en Chile que experimentan agotamiento laboral, la causa más citada es la sensación de estancamiento en su carrera (27%), seguida de una mayor carga de trabajo debido a la falta de personal (18%), los tiempos de desplazamiento más largos (15%) y la baja moral del equipo tras reestructuraciones o reducciones de plantilla (11%).

Los datos sugieren que el agotamiento está menos relacionado con episodios aislados de estrés y más estrechamente vinculado a desafíos estructurales del entorno laboral. Las iniciativas centradas exclusivamente en el bienestar de los trabajadores pueden tener un impacto limitado si no se resuelven cuestiones como la carga de trabajo, la estructura de los equipos y el desarrollo profesional.

“El agotamiento laboral suele estar vinculado a la forma en que se estructura el trabajo. Cuando los equipos operan con recursos limitados durante períodos prolongados, mientras los empleados enfrentan exigencias crecientes y trayectorias de crecimiento profesional poco claras, aumenta el riesgo de agotamiento. Los empleadores deben abordar las causas subyacentes, no solo los síntomas”, señaló Caio Arnaes, director de mercado de Robert Half Chile.

Los resultados subrayan la importancia de equilibrar las exigencias del negocio, la capacidad de la fuerza laboral y las expectativas de los trabajadores. “En un entorno en el que las organizaciones siguen centrándose en la productividad y la eficiencia, garantizar que los equipos cuenten con los recursos necesarios para respaldar los objetivos empresariales es fundamental para mantener el rendimiento a largo plazo”, añadió Arnaes.

¿Qué pueden hacer los empleadores?

Basándose en los hallazgos, Robert Half recomienda que los líderes empresariales consideren las siguientes acciones:

Evaluar periódicamente si el tamaño del equipo se ajusta a las demandas del negocio.

Ayudar a los trabajadores a priorizar el trabajo y a establecer expectativas realistas.

Mantener conversaciones continuas sobre la carga de trabajo y el desarrollo profesional.

Brindar el apoyo adecuado durante los períodos de cambio organizacional.

Considerar soluciones de personal permanente y por proyectos para apoyar a los equipos durante períodos de mayor demanda.

Contexto global

En los nueve mercados analizados a nivel mundial por Robert Half, el porcentaje de profesionales que calificó su nivel de agotamiento entre 6 y 10 fue: