Mes de la ciberseguridad: ¿Qué profesionales destacan en un mercado que está en alza?

En el marco del Mes de la Ciberseguridad, datos revelados por la consultora global de soluciones en talento y consultoría empresarial Robert Half en la última edición de su Guía Salarial muestran que bancos, industria minera, de la salud, centros de desarrollo y fintechs figuran entre las industrias que más contratan profesionales especializados en esta área.

El avance de las herramientas digitales, el advenimiento de la inteligencia artificial (IA) y un escenario marcado por constantes amenazas cibernéticas, como phishing, deepfakes y ransomware generan la necesidad de contar con profesionales capaces de anticipar, mitigar y responder a este tipo de situaciones.

¿Qué perfiles tienen ventaja?

Según el estudio de la consultora, los profesionales con un perfil que combina el dominio de herramientas avanzadas y capacidad de adaptación constante corren con ventaja.

El conocimiento en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos se complementa con habilidades blandas como el pensamiento crítico, compromiso y visión de negocios, esenciales para impulsar la innovación digital. Asimismo, el manejo de inglés también se vuelve cada vez más importante, ya que permite romper la barrera de la comunicación y otorga fluidez al trabajo con personas de la empresa o clientes que hablan en ese idioma.

El director asociado de Robert Half, Caio Arnaes, recalcó que la comunicación es fundamental y los profesionales que ofrecen habilidades de comunicación tienen un plus. Es fundamental que el profesional sea capaz de explicar las razones de optar por una solución, traduciendo aspectos técnicos al lenguaje de quienes no son especialistas dentro del equipo. “Hay mucho riesgo en torno a la ciberseguridad y los profesionales deben ser capaces de sostener diálogos estratégicos para que se puedan tomar decisiones precisas”, concluyó.