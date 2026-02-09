Homicidio calificado tras fatal atropello a jóvenes en scooter: dos detenidos y un trasfondo de rencilla en Huechuraba

La Fiscalía Centro Norte investiga un atropello en Huechuraba que resultó en la muerte de dos personas que transitaban en scooters, considerando el caso como homicidio calificado debido a la aparente intencionalidad del acto.

El incidente ocurrió el pasado sábado, cuando un grupo de cuatro personas se desplazaba en scooters. Según el teniente coronel Felipe Ríos Alvarado, jefe (s) del Departamento de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros, la Fiscalía instruyó al OS9 para investigar el accidente tras el trágico resultado. En el lugar, los investigadores levantaron imágenes de cámaras de seguridad, empadronaron a testigos y lograron identificar a un sospechoso que fue detenido.

“Se pudo establecer que no se trataba de una acción culposa, sino más bien de una acción dolosa. Por lo tanto, el Ministerio Público formalizó al imputado de este accidente de tránsito, en primera instancia, por el delito de homicidio”, declaró el teniente coronel Alvarado. Además, se identificó a un segundo implicado, quien también fue detenido el mismo día y formalizado al día siguiente.

Los dos imputados son ciudadanos chilenos de 23 y 22 años, uno de los cuales tiene antecedentes por hurto e infracción a la ley de drogas. Según las investigaciones, el móvil del atropello podría estar relacionado con una rencilla previa entre los involucrados. Al respecto, el carabinero indicó que “habría sido una rencilla que habría terminado con este accidente de tránsito y con este resultado de dos personas fallecidas”.

El fiscal Gonzalo Gutiérrez Sandoval, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, formalizó los cargos contra el conductor por homicidio calificado, conducción en estado de ebriedad y por no detenerse para ayudar a las víctimas. El tribunal dictó prisión preventiva para el conductor y estableció un plazo de investigación de 100 días. Gutiérrez destacó el trabajo de Carabineros, que permitió esclarecer la dinámica de los hechos, afirmando que “queda en evidencia que el imputado toma su vehículo y derechamente decide atropellar, a exceso de velocidad, a estas víctimas que resultaron fallecidas”.

El segundo detenido fue formalizado como “inductor” del homicidio, aunque no se le otorgó prisión preventiva, sino arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a testigos. El fiscal Gutiérrez explicó que los imputados y las víctimas no se conocían, y que el altercado que llevó al atropello se produjo tras un comentario que generó una discusión entre ellos.

“Se produjo una discusión, un altercado, un forcejeo, producto de lo cual desistieron de algún tipo de pelea y nuevamente los ocupantes de los scooters siguen su camino y, de inmediato, en cosa de segundos, son los imputados quienes corren a este vehículo y le dan alcance a escasos metros del lugar de los hechos”, detalló el fiscal.

Finalmente, se descartó el consumo de drogas por parte de los imputados, aunque se extrajeron datos de sus teléfonos celulares que corroboran la intencionalidad del atropello. El vehículo involucrado no tenía encargo vigente y su documentación estaba en regla, siendo propiedad de un familiar de uno de los detenidos.