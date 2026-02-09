Don Francisco regresa con “Las caras de La Moneda”: entrevistas íntimas con Boric y Kast en un momento clave para Chile

En marzo, el icónico programa de Canal 13, “Las caras de La Moneda”, regresará a la pantalla con su quinta temporada, donde Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, entrevistará a los principales líderes políticos de Chile.

Desde su debut en 2009, “Las caras de La Moneda” se ha consolidado como un referente en la televisión chilena, especialmente en períodos electorales. A lo largo de sus cuatro temporadas anteriores, el programa ha presentado conversaciones profundas con 15 figuras políticas, incluyendo a expresidentes y candidatos presidenciales como Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Este espacio busca revelar el lado humano de los líderes, con el lema “la persona detrás de los presidentes”.

El nuevo ciclo del programa se emitirá en horario prime, justo después de “Teletrece central”, y contará con dos episodios especiales. En estos, Kreutzberger conversará con el actual presidente Gabriel Boric, quien finalizará su mandato, y con el presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el cargo el 11 de marzo. Pamela Díaz, directora de programación de Canal 13, destacó la relevancia del programa en el contexto actual, afirmando que “en un momento clave para nuestra historia, ‘Las caras de la Moneda’ reafirma su compromiso con la memoria cívica de Chile”.

Díaz también subrayó la importancia de conectar con el lado humano de los protagonistas políticos, señalando que el programa es una invitación a comprender la magnitud del cargo presidencial a través de las historias personales de quienes lo ocupan. “Las caras de La Moneda” es producido por el Área de Entretención y Cultura de Canal 13, bajo la dirección de Felipe Morales, quien ha estado al frente de otros exitosos programas de la cadena.

Este regreso se produce en un contexto de cambios significativos en la política chilena, lo que promete hacer de estas entrevistas un evento de gran interés para la audiencia. Con su enfoque en la intimidad y la confianza, el programa busca ofrecer una mirada única a los desafíos y motivaciones de los líderes del país.