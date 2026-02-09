Un chileno brilla en el Super Bowl: diseñador de Puente Alto crea vestuario para Lady Gaga en espectacular show

Un diseñador chileno destaca en el Super Bowl al colaborar en el vestuario de Lady Gaga durante el espectáculo de Bad Bunny.

Diego Cajas Parra, un talentoso diseñador originario de Puente Alto, Chile, formó parte del equipo creativo de Luar, el taller de moda encargado de confeccionar el vestido que lució Lady Gaga en el Super Bowl, uno de los eventos televisivos más seguidos a nivel mundial. Esta colaboración marca un hito significativo en la carrera de Cajas Parra, quien ha logrado posicionarse en la industria de la moda internacional.

La participación de Cajas Parra en este evento no pasó desapercibida, especialmente en una noche donde la música latina tuvo un papel protagónico. En declaraciones al medio especializado Viste La Calle, el diseñador compartió su experiencia sobre el proceso creativo y de producción del vestuario: “Fue un challenge hacerlo, pero se logró, y estoy súper feliz de haber participado en este Super Bowl. Es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo, fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”.

Este no es el primer encuentro profesional entre Cajas Parra y Lady Gaga. En marzo de 2025, el diseñador ya había colaborado en el vestuario de la artista para su actuación en el programa Saturday Night Live, lo que ha consolidado su relación con el equipo de la famosa cantante pop.

En una entrevista anterior con CNN Chile, Cajas Parra reflexionó sobre el significado personal de sus logros en la industria: “Soy una persona de Puente Alto, sin privilegios, entonces crecer con Gaga toda mi vida, admirando su carrera y poder trabajar ahora para ella se siente muy raro, se siente muy irreal”.

La historia de Diego Cajas Parra es un ejemplo del creciente reconocimiento de los talentos chilenos en el ámbito global de la moda y el espectáculo, evidenciando que el diseño nacional puede brillar en los escenarios más importantes del mundo.