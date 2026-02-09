Bonos y beneficios educativos: Apoyo financiero para estudiantes de todos los niveles en el inicio del año escolar 2025

Con el inicio del nuevo año escolar y universitario en marzo, miles de estudiantes se preparan para regresar a las aulas, y el Estado ha dispuesto una serie de bonos y beneficios para apoyar su trayectoria educativa. Estos aportes están diseñados para facilitar el acceso a la educación y mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, y varían en sus requisitos de acceso, algunos requieren postulación previa, mientras que otros se otorgan automáticamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

Uno de los beneficios destacados es el Bono Graduación de Cuarto Medio, que en 2025 otorgó un pago único de $73.048 a personas de 24 años o más que obtuvieron su licencia de cuarto medio. Para acceder a este bono, es necesario pertenecer a una familia del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF). Este pago se entrega de manera automática, sin necesidad de realizar trámites, ya que el Ministerio de Desarrollo Social verifica los requisitos utilizando información del Ministerio de Educación (Mineduc).

Otro aporte importante es el Bono por Deber Asistencia Escolar, que proporciona $10.000 mensuales a estudiantes de entre 6 y 18 años que asisten a un establecimiento educativo reconocido por el Estado. Para calificar, los estudiantes deben tener una asistencia mensual igual o superior al 85%, ser parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y participar en programas de Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL). Este beneficio también se entrega automáticamente, con la asistencia verificada por el Mineduc.

El Bono Logro Escolar está destinado a estudiantes de quinto básico a cuarto medio que se encuentren en el 30% de mejor rendimiento académico de su generación. Para recibir este bono, los beneficiarios deben ser menores de 24 años, estar dentro del 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares y estudiar en un establecimiento reconocido por el Mineduc. En 2025, los montos del bono fueron de $82.181 para el primer 15% de mejor rendimiento y $49.310 para el segundo 15%. Los estudiantes podían verificar su elegibilidad ingresando su RUT y fecha de nacimiento en la plataforma habilitada para tal fin.

En el ámbito de la educación superior, aunque la mayoría de los beneficios se centran en financiar aranceles, existe un aporte directo para cubrir gastos de alimentación a través de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), conocida como la Tarjeta Junaeb. Esta beca está disponible para estudiantes que hayan obtenido alguna de las siguientes becas o créditos: Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca de Excelencia Académica, Beca Distinción a las Trayectorias Educativas, Beca Vocación de Profesor, Beca para Hijos de Profesionales de la Educación, Beca Nuevo Milenio, Beca Excelencia Técnica, Beca Discapacidad, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Garantía Estatal (CAE).

Estos beneficios son parte de un esfuerzo continuo del gobierno para apoyar a los estudiantes en su educación y asegurar que tengan acceso a los recursos necesarios para su desarrollo académico.