Cuatro condenados por linchamiento y muerte de ecuatoriano en Copiapó: brutal agresión en plena vía pública

La Fiscalía Local de Copiapó ha logrado la condena de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, por su implicación en la muerte de un hombre ecuatoriano, quien fue agredido y amarrado en la vía pública. Este trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, en el sector de tomas “Ramón Carnicer” de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama.

El fiscal jefe de la región, Christian González Carriel, detalló que los acusados atacaron a la víctima con golpes de pies y puños, además de utilizar un martillo en la agresión. Posteriormente, arrastraron al hombre a la vía pública y lo amarraron a un poste de un letrero, donde continuaron golpeándolo hasta causarle la muerte. González Carriel subrayó que estos hechos fueron investigados con el apoyo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitió reunir evidencia crucial que ubicó a los condenados en el lugar del crimen, así como pruebas científicas proporcionadas por la policía y el Servicio Médico Legal.

El fiscal también hizo un llamado a la comunidad, instando a que ante cualquier sospecha de delito, se realicen las denuncias pertinentes a las autoridades competentes, como la Fiscalía, Carabineros o la PDI, y no se tomen acciones por mano propia. “En este caso, las personas que participaron en la golpiza fueron condenadas por homicidio calificado y enfrentarán las consecuencias de sus actos. Lo más lamentable es que la víctima no estaba cometiendo un delito; bajo los efectos de drogas y alcohol, se escondía porque creía ser perseguido, sin portar elementos que indicaran intención delictiva”, afirmó González Carriel.

La audiencia para determinar las penas que deberán cumplir los condenados ha sido programada para el próximo 16 de febrero, donde se espera que se impongan sanciones acordes a la gravedad del delito cometido.