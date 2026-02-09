Falabella refuerza su presencia en el sur de Chile con la apertura de tres nuevas tiendas en comunas clave

Falabella expande su presencia en Chile con la apertura de tres nuevas tiendas en el sur del país, alcanzando comunas donde antes no operaba.

La reconocida cadena de retail Falabella ha anunciado la inauguración de tres nuevas tiendas en diversas comunas del sur de Chile, específicamente en Linares, Angol y Coyhaique. Esta expansión marca la primera vez que la empresa establece puntos de venta físicos en estas localidades, lo que representa un paso significativo en su estrategia de crecimiento y acercamiento a nuevas comunidades.

Las nuevas tiendas se ubicarán en la región del Maule (Linares), la región de La Araucanía (Angol) y la región de Aysén (Coyhaique). Según la compañía, estas aperturas no solo diversifican su presencia geográfica, sino que también se integran a los centros urbanos de estas comunas, convirtiéndose en nuevos espacios de encuentro para los habitantes.

Desde Falabella, se destacó que el enfoque principal de estas tiendas será la venta de vestuario, que representará aproximadamente el 80% de su oferta comercial. Además, se ofrecerán productos de calzado, tecnología y decoración, así como servicios adicionales que incluyen la opción de retiro en tienda, cajas de self check out y compras online.

La apertura de estas tres nuevas tiendas también tendrá un impacto positivo en el empleo local, ya que se estima que generarán alrededor de 150 nuevos puestos de trabajo en las respectivas comunas. La compañía ha expresado su compromiso con el desarrollo económico de las áreas donde opera, contribuyendo así al bienestar de las comunidades.

Con esta expansión, Falabella continúa consolidando su posición en el mercado chileno, adaptándose a las necesidades de los consumidores en diversas regiones del país.