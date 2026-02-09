Recuperan vehículo robado y detienen a dos sospechosos tras patrullaje en Viña del Mar, informan Carabineros

Un patrullaje de Carabineros en Viña del Mar resultó en la recuperación de un automóvil robado y la detención de dos sospechosos.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Forestal, donde los funcionarios de Carabineros detectaron un vehículo que había sido sustraído con violencia el día anterior. El automóvil, que contaba con un encargo vigente, fue avistado durante una ronda de vigilancia, lo que llevó a los agentes a iniciar un seguimiento que culminó en el sector residencial Siete Hermanas, cercano a la Quinta Vergara.

El teniente coronel Pedro Zapata explicó que, al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo intentaron evadir el control, lo que desencadenó una persecución. Durante la huida, el automóvil colisionó con otros dos vehículos. Posteriormente, dos de los cuatro ocupantes abandonaron el auto y se dieron a la fuga a pie.

Las acciones de Carabineros resultaron en la captura de dos de los sospechosos, uno en el lugar del incidente y otro mientras intentaba escapar entre las casas cercanas. Los detenidos, de 20 y 22 años, tienen antecedentes penales por delitos que incluyen robo con violencia, porte de arma corto punzante y hurto, entre otros.

Los detalles del operativo han sido remitidos al Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Viña del Mar. Los dos detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para el control de detención.