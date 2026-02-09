Contraloría revela que JUNJI no ha recuperado más de $20 mil millones en licencias médicas rechazadas desde 2017

En la Región Metropolitana de Chile, la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que 1.045 funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) acumulan licencias médicas no aceptadas, lo que ha generado un impacto financiero significativo.

Según el informe de la CGR, que abarca el período entre 2017 y 2024, se han detectado 60.958 licencias médicas no recuperadas, lo que representa un total de $20.916 millones. De estas, 9.964 licencias, con un subsidio por incapacidad laboral que asciende a $5.547.961.164, fueron rechazadas sin que la JUNJI implementara acciones para recuperar los montos correspondientes, lo que ha llevado a la necesidad de que los funcionarios devuelvan esos dineros.

La CGR ha establecido un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de la JUNJI presente un plan de acción que asegure la recuperación efectiva de estos fondos. Además, se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se tomen las acciones pertinentes.

El informe también destaca que la JUNJI mantiene un total de 54.876 licencias médicas con más de cinco años de antigüedad, que suman más de $10 mil millones. Asimismo, se identificaron 38 licencias médicas rechazadas, por un total de $56.615.625, que pertenecen a funcionarios desvinculados, renunciados o con permisos sin goce de remuneraciones. De estas, 23 licencias, que representan $46.363.903, no han registrado gestiones de cobranza judicial, mientras que 7 licencias, a pesar de haber sido notificadas, no han sido reintegradas hasta mayo de 2025.

Como resultado de estas irregularidades, se formulará un reparo por el monto de $56.615.625. En un contexto más amplio, el fiscal nacional ha enfatizado la necesidad de actuar con urgencia ante el escenario criminal actual, subrayando la importancia de abordar estos problemas de manera efectiva.