Detienen a hombre de 79 años por violaciones a 89 menores en 9 países y confiesa dos asesinatos

Un hombre de 79 años ha sido encarcelado en Francia tras ser acusado de al menos 89 violaciones a menores en un periodo que abarca desde 1967 hasta 2022, en un total de nueve países.

Jacques Leveugle, quien se desempeñaba como supervisor de campamentos y profesor, fue detenido después de que un familiar denunciara sus crímenes. Las autoridades han identificado a alrededor de 40 de las víctimas, todas ellas menores de entre 13 y 17 años, que sufrieron agresiones sexuales en países como Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India y Colombia. La información fue revelada por el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en una rueda de prensa donde también se hizo un llamado a otras posibles víctimas y testigos para que se presenten.

El caso salió a la luz cuando el sobrino de Leveugle encontró una memoria USB en su casa, donde el acusado había documentado sus delitos de manera detallada, incluyendo escritos y fotografías. Este descubrimiento llevó a la denuncia formal ante las autoridades, lo que resultó en la detención del hombre en 2024.

El fiscal Manteaux describió a Leveugle como un “personaje complejo”, señalando que los menores que han declarado mencionaron que el acusado dedicaba tiempo a enseñarles idiomas y a fomentar su interés por la cultura. La fiscalía ha decidido hacer pública la información del caso para alentar a más víctimas a que se presenten y compartan sus experiencias.

Además de las acusaciones de abuso sexual, durante la investigación, Leveugle confesó haber asesinado a su madre, quien padecía una enfermedad terminal, asfixiándola con una almohada en la década de 1970, así como a su tía en la década de 1990. Este caso ha reavivado el debate en la sociedad francesa sobre la violencia sexual, especialmente tras el macrojuicio contra Joel Le Scouarnec, un ex cirujano acusado de violar a 299 niños.