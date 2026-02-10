‘The Mandalorian and Grogu’ lanza emocionante adelanto que rinde homenaje a ‘El Imperio Contraataca’ y su legado

La película ‘The Mandalorian and Grogu’, basada en la popular serie del universo ‘Star Wars’, ha lanzado un adelanto de 37 segundos en anticipación a su estreno en cines.

El breve clip muestra a Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y a Grogu viajando en un carruaje tirado por tauntauns, criaturas icónicas del planeta Hoth, recordadas de ‘El Imperio Contraataca’ (1980). Este guiño a los fanáticos de la saga se complementa con una voz en off de Sam Elliott, quien reflexiona sobre el viaje de los personajes: “A veces elegimos nuestro camino, a veces el camino nos elige a nosotros. A pesar de todo, seguimos adelante impulsados ​​por un propósito más profundo. Guiados por una fuerza invisible”.

Elliott continúa con una profunda meditación sobre el vínculo entre los personajes: “El viaje nunca es más fácil. El vínculo se vuelve cada vez más difícil de romper. Este es el camino”.

‘The Mandalorian and Grogu’ marca el regreso de ‘Star Wars’ al cine después de siete años, con Jon Favreau como director. Favreau, conocido por su trabajo en la serie original de Disney+, colabora nuevamente con Dave Filoni, quien recientemente asumió el cargo de presidente de Lucasfilm y director creativo.

La película está programada para estrenarse el 22 de mayo, generando gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.