4 hábitos que parecen saludables pero que podrían poner en riesgo tu corazón, advierte un cardiólogo experto en salud cardiovascular

Un cardiólogo advierte sobre hábitos que, aunque parecen saludables, pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca a largo plazo.

El doctor Dmitry Yaranov, cardiólogo especializado en trasplantes cardíacos en Stern Cardiovascular, en Tennessee, Estados Unidos, ha compartido cuatro hábitos comunes que, a pesar de su apariencia saludable, pueden contribuir a problemas cardíacos en el futuro. Según Yaranov, es fundamental mantener un equilibrio en la salud cardiovascular, ya que cualquier exceso puede ser perjudicial.

El primer hábito que menciona es seguir una dieta restrictiva alta en proteínas. Aunque consumir alimentos ricos en proteínas puede ayudar a perder peso y aumentar la masa muscular, el doctor advierte que un consumo excesivo puede tener efectos negativos en el corazón. Algunas fuentes de proteína, como las carnes rojas y los productos lácteos, son ricas en colesterol, y su ingesta excesiva puede sobrecargar los riñones y provocar inflamación, aumentando así el riesgo de enfermedades cardíacas. Yaranov también señala que los suplementos de proteína ultraprocesados, como batidos y polvos, pueden ser perjudiciales. “He visto culturistas y atletas que se ven muy bien, pero carecen de equilibrio en su alimentación. Terminan con corazones débiles y arterias obstruidas”, afirma.

El segundo hábito es el consumo excesivo de alcohol en una sola ocasión. Aunque un consumo moderado puede ser aceptable, el doctor Yaranov advierte que beber grandes cantidades de alcohol en un solo evento puede dañar gravemente el corazón, incluso en personas jóvenes y saludables. Este tipo de consumo se asocia con arritmias y enfermedades cardíacas, como la miocardiopatía dilatada. Yaranov recomienda limitar el consumo a cuatro tragos por evento para mujeres y personas mayores de 65 años, y cinco para hombres.

El tercer hábito que menciona es el uso de marihuana. A pesar de que su consumo ha aumentado y se considera a menudo inofensivo, un estudio de 2025 ha vinculado su uso frecuente con un mayor riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Aunque la evidencia científica es aún limitada, Yaranov ha observado un aumento en los problemas cardíacos entre jóvenes que consumen cannabis regularmente. “No debe considerarse una sustancia segura solo por ser ‘natural'”, advierte el especialista.

Finalmente, el cuarto hábito es llevar los entrenamientos al extremo. Yaranov explica que, aunque los atletas de resistencia pueden desarrollar un “corazón de atleta”, que es una adaptación normal al entrenamiento intenso, el verdadero riesgo radica en un estilo de vida que prioriza el ejercicio extremo a expensas del sueño y que aumenta el estrés. Esto puede elevar la inflamación y el riesgo cardiovascular. El doctor concluye que el equilibrio es esencial para mantener la salud del corazón, enfatizando que es importante no sacrificar otros aspectos de la vida por un régimen de entrenamiento excesivo.