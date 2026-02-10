Ministra Toro urge a aprobar Sala Cuna Universal tras ley Chile Cuida: “Ambas iniciativas son esenciales para la igualdad”

La ministra de Desarrollo Social y Familia de Chile, Javiera Toro, destacó la reciente promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, conocido como “Chile Cuida“, y subrayó la necesidad de avanzar en la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal, que considera como una iniciativa complementaria.

En una entrevista con Tele13 Radio, la ministra expresó su satisfacción por la promulgación de esta normativa, que establece el derecho al cuidado como un derecho social y lo incorpora como un cuarto pilar de la protección social. “Estamos hablando de un trabajo que es esencial para la vida, la sociedad, el desarrollo económico, pero que históricamente ha sido invisibilizado”, afirmó Toro.

La nueva ley tiene como objetivo promover la corresponsabilidad social y de género, buscando una distribución más equitativa de las labores de cuidado entre hombres y mujeres, dado que estas tareas han recaído mayoritariamente en las mujeres a lo largo de la historia. Además, la normativa reconoce el derecho al cuidado de todas las personas que lo necesiten y fortalece los servicios estatales relacionados, como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).

Toro también hizo hincapié en la importancia de implementar medidas que faciliten la conciliación laboral para quienes realizan labores de cuidado, destacando la relevancia de proyectos complementarios que aún no han sido aprobados, como el de Sala Cuna Universal. La ministra mencionó que ambos proyectos están interrelacionados y se complementan, ya que buscan mejorar la participación de las mujeres en la sociedad en condiciones de igualdad, en un contexto donde la participación laboral femenina es baja.

“Avanzar en Sala Cuna para Chile es fundamental para terminar con esta discriminación que hoy día existe y que produce efectos en el mercado laboral”, subrayó. Toro expresó su desconcierto ante el estancamiento del debate sobre la Sala Cuna Universal, señalando que existe un amplio consenso y voluntad del Gobierno para llegar a un acuerdo, y que resulta difícil de entender por qué no se legisla debido a coyunturas particulares.

“Aprobar Sala Cuna sería un complemento para todo lo que estamos realizando. Y no sería una ganada del Gobierno, como quizás pareciera que algunos no quieren dar. Sería finalmente un avance para las mujeres y niños del país”, enfatizó la ministra.

Finalmente, Toro manifestó su esperanza de que prevalezcan los intereses del país y que se eviten las confrontaciones políticas, instando a que se avance en la legislación necesaria para el bienestar de las familias chilenas.