Iván Poduje denuncia recorte de subsidios DS49: “Crisis habitacional inminente para el próximo gobierno”

El futuro ministro de Vivienda de Chile, Iván Poduje, ha denunciado un recorte de 20 mil subsidios habitacionales del Fondo Solidario DS49 por parte del gobierno de Gabriel Boric.

Durante una visita a Osorno, Poduje afirmó que ha recibido información a través de medios y de numerosas llamadas de dirigentes que indican que el gobierno ha reducido significativamente los subsidios destinados a los sectores más vulnerables. “Esto supone una crisis de proporciones para el próximo gobierno”, declaró el arquitecto, quien también se dirigió al actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, para abordar esta situación. Según Poduje, Montes le respondió que se trataba de un “error que se iba a revertir”.

El futuro ministro hizo un llamado urgente a revertir esta medida, señalando que los dirigentes están preocupados y que existen dos reconstrucciones pendientes. “El gobierno está dejando un déficit enorme y, más encima, corta los subsidios de los segmentos más vulnerables, lo cual es absolutamente inexplicable y requiere una respuesta urgente de parte de la autoridad”, enfatizó.

La denuncia de Poduje se suma a la crítica realizada la semana pasada por la senadora de Los Ríos, María José Gatica, quien también acusó al gobierno de haber reducido a la mitad el presupuesto destinado a viviendas sociales. Gatica explicó que el acuerdo político en la Ley de Presupuestos 2026 comprometía 40 mil subsidios del Fondo Solidario (DS49), pero que la Resolución Exenta N.°43 formalizó solo 20 mil en enero de este año, lo que representa una disminución significativa respecto a lo comprometido y muy por debajo del promedio de años anteriores.

La senadora advirtió que este incumplimiento afecta a miles de familias chilenas que dependen de estos subsidios para acceder a una vivienda digna, lo que podría paralizar proyectos de construcción, impactar negativamente en la economía y dejar sin cumplir las metas de soluciones habitacionales. Gatica criticó la gestión del gobierno de Boric y su ministro Montes, afirmando que las nuevas autoridades, lideradas por Poduje, recibirán un ministerio en desorden y sin holgura financiera.

El subsidio DS49 está diseñado para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, permitiéndoles construir viviendas sin necesidad de crédito hipotecario.