Tragedia en Iquique: funcionario de Gendarmería muere tras recibir un disparo en el cuartel de la USEP

Un funcionario de Gendarmería falleció tras recibir un disparo en la cabeza en el cuartel de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) en Iquique, Región de Tarapacá.

El incidente ocurrió durante la mañana de este martes, cuando el gendarme fue impactado por una bala en el interior del recinto, que se encuentra adyacente a la cárcel de Iquique. Tras el disparo, fue trasladado de urgencia al Hospital de Iquique, donde los médicos intentaron estabilizar su estado, que era crítico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el funcionario falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades están investigando las circunstancias del hecho, y se están considerando dos hipótesis: si el disparo fue autoinfligido o si se trató de un accidente. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) ha sido asignada para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Valenzuela, también se presentó en el lugar para supervisar la investigación.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el caso, y las autoridades han indicado que están a la espera de los resultados de los peritajes que ayudarán a determinar el origen del disparo. La situación ha generado conmoción entre los funcionarios de Gendarmería y ha activado un amplio operativo policial en la zona.