Superintendencia de Pensiones anuncia nuevos topes imponibles para AFP y Seguro de Cesantía a partir de 2026

La Superintendencia de Pensiones de Chile anunció el nuevo valor del tope imponible mensual para las cotizaciones del sistema de pensiones y salud.

Este martes, la Superintendencia de Pensiones (SP) comunicó que el tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de pensiones, salud y leyes de accidentes del trabajo se fijará en 90,0 Unidades de Fomento (UF) para el año 2026. Este valor representa un aumento respecto al tope de 87,8 UF establecido para el año 2025.

Además, el tope imponible mensual que se aplicará para el cálculo de las cotizaciones del Seguro de Cesantía será de 135,2 UF, en comparación con el tope de 131,9 UF del año anterior. Estos topes comenzarán a regir a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2026, que deben ser pagadas hasta el 10 de marzo de este año. La SP también indicó que este plazo se extenderá hasta el 13 de marzo si el pago se realiza a través de medios electrónicos.

La Superintendencia recordó que, de acuerdo con la legislación vigente, los topes imponibles deben ser reajustados anualmente en función del Índice de Remuneraciones Reales, que es informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este reajuste se aplica cuando se registran variaciones positivas en el índice entre noviembre del año antepasado y noviembre del año anterior al que se aplicará el nuevo tope. En caso de que la variación sea negativa, los valores se mantienen sin cambios.

Según los datos publicados por el INE, la variación del Índice de Remuneraciones Reales entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 fue del 2,5%. Por lo tanto, el nuevo tope imponible mensual para las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, salud y ley de accidentes del trabajo se establece en 90,0 UF, mientras que el tope para el Seguro de Cesantía se fijará en 135,2 UF.