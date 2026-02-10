Chile se prepara para recibir a España en Copa Davis: debate sobre superficie y búsqueda de nueva sede para el evento

La selección chilena de tenis se prepara para recibir a España en la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis, programada entre el 18 y 20 de septiembre. Tras el contundente triunfo de Chile por 4-0 sobre Serbia, la Federación de Tenis de Chile (Fetech) se encuentra en la fase de planificación del evento, que incluye la elección de la sede y la superficie de juego.

El debate sobre la superficie ha cobrado relevancia, dado que los jugadores españoles son reconocidos especialistas en arcilla. Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, comentó sobre la posibilidad de jugar en pasto, afirmando: “Vamos a tratar de buscar la mejor manera de que nuestros jugadores se sientan bien, sacar una ventaja deportiva dentro de lo que se pueda, pero hay que ser cautos, jugar con eso y pensarlo bien”. Sin embargo, el presidente de la Fetech, Sergio Elías, ha indicado que la opción más viable sería la arcilla, argumentando que “aunque España es el rival, debería ser supuestamente arcilla, porque cualquier otra es complicada. Si queremos sacar ventaja de localía, tendríamos que pensar en arcilla”.

La elección de la sede también es un tema crucial, ya que la fecha del evento coincide con las Fiestas Patrias en Chile, lo que podría complicar la realización en el Parque Deportivo. Elías ha señalado que buscan un recinto con capacidad para entre ocho y diez mil personas, ya que el Court Anita Lizana del Estadio Nacional solo puede albergar a cinco mil. En este sentido, se están considerando otras ciudades como Viña del Mar y Rancagua, que ofrecen mayores capacidades. La Medialuna de Rancagua, por ejemplo, tiene un aforo de 12 mil asistentes y ha sido sede de la Copa Davis en el pasado.

Además, la Fetech está motivada por la posible participación del tenista español Carlos Alcaraz, lo que podría aumentar el interés y la asistencia al evento. Sin embargo, Elías también ha expresado preocupaciones sobre la transmisión del evento, ya que actualmente DirecTV tiene un convenio con la ITF que no permite la transmisión por televisión abierta, lo que ha generado reclamos entre los aficionados.

La decisión final sobre la sede, la fecha y la superficie deberá ser tomada antes del 18 de junio, dos meses antes del enfrentamiento con España, lo que añade presión a la Fetech para asegurar que todo esté listo para este importante evento deportivo.