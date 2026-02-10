Polémica por la renuncia de Cony Capelli: Adriana Barrientos asegura que hubo gritos, pero su manager lo desmiente rotundamente

A una semana de la renuncia de Cony Capelli a la final de Fiebre de Baile, la controversia en torno a su salida sigue generando especulaciones y declaraciones encontradas.

El pasado domingo, durante el programa Primer Plano, Fran García-Huidobro acusó a la bailarina de haberse ido de vacaciones a Cancún tras presentar una licencia médica en Chilevisión. Esta afirmación provocó una rápida respuesta de Capelli, quien desmintió las acusaciones de la animadora, defendiendo su decisión de ausentarse del programa.

Por otro lado, en el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló que la conversación de Capelli con la producción el día de su salida fue muy intensa. Barrientos afirmó: “Me contaron que los gritos iban y venían el lunes, fue una cosa donde Cony Capelli estaba absolutamente descompensada, le gritaba a la producción de una manera heavy, no fue algo bajo perfil. Sé que muchas personas que estaban ahí en el entorno lo escucharon, porque los gritos se escuchaban hasta afuera, era una cosa impresionante. No fue una cosa… No, quedó la reverenda escoba el día lunes, la Cony furiosa a más no poder”.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas por Suro Solar, el manager de Cony Capelli, quien se comunicó con Página 7 para aclarar la situación. Solar aseguró que los comentarios de Barrientos eran falsos, afirmando: “Eso es totalmente falso. De hecho, fue una reunión demasiado emotiva, donde era más llorar por el cariño. Así fue la nota de la conversación con la producción. En ningún momento hubo gritos, te lo puedo decir, porque yo estuve ahí. Así que solo tengo que decir eso, que no hubo gritos y no es verdad lo que dice Adriana Barrientos. Fue más bien una despedida muy emotiva y con cariño para motivarla a continuar, pero lejos de que fuera a gritos”.

La situación ha generado un amplio debate en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes están atentos a los próximos desarrollos de esta polémica. Cony Capelli, conocida por su participación en Gran Hermano, ha estado en el centro de la atención mediática, y su salida de Fiebre de Baile ha dejado a muchos preguntándose sobre las verdaderas razones detrás de su decisión.