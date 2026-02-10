Marejadas afectarán 14 regiones de Chile desde el 11 hasta el 13 de febrero: Conoce las recomendaciones de seguridad

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso ha emitido un aviso de marejadas que afectará las costas chilenas desde el miércoles 11 de febrero hasta el viernes 13 del mismo mes, debido a un sistema frontal que impactará diversas regiones del país.

Este fenómeno se registrará en un total de 14 regiones, que incluyen Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. El capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, jefe del Centro Meteorológico Marítimo, indicó que se esperan marejadas con dirección del suroeste, afectando desde el Golfo de Penas hasta Arica, así como el Archipiélago Juan Fernández.

Se prevé que el mayor desarrollo de las marejadas ocurra durante las horas de pleamar, específicamente entre las 19:00 y 22:00 horas como marea primaria, y entre las 07:00 y 10:00 horas como pleamar secundaria. Las marejadas se presentarán de la siguiente manera:

Golfo de Penas a Golfo de Arauco : Desde el miércoles 11 de febrero (AM) hasta el jueves 12 de febrero, con mareas altas entre las 20:00 y 22:00 horas y entre las 08:00 y 10:00 horas.

: Desde el miércoles 11 de febrero (AM) hasta el jueves 12 de febrero, con mareas altas entre las 20:00 y 22:00 horas y entre las 08:00 y 10:00 horas. Golfo de Arauco a Coquimbo : Desde el miércoles 11 de febrero (PM) hasta el jueves 12 de febrero, con mareas altas entre las 19:00 y 21:00 horas y entre las 07:00 y 09:00 horas.

: Desde el miércoles 11 de febrero (PM) hasta el jueves 12 de febrero, con mareas altas entre las 19:00 y 21:00 horas y entre las 07:00 y 09:00 horas. Coquimbo a Arica : Desde el jueves 12 de febrero (AM) hasta el viernes 13 de febrero, con mareas altas entre las 19:00 y 21:00 horas y entre las 07:00 y 09:00 horas.

: Desde el jueves 12 de febrero (AM) hasta el viernes 13 de febrero, con mareas altas entre las 19:00 y 21:00 horas y entre las 07:00 y 09:00 horas. Archipiélago de Juan Fernández: Desde el miércoles 11 de febrero (PM) hasta el jueves 12 de febrero, con mareas altas entre las 20:00 y 21:00 horas y entre las 08:00 y 09:00 horas.

Ante este evento, la autoridad marítima ha instado a la población a actuar con precaución, respetar las normas de seguridad y evitar el tránsito por áreas rocosas. Se recomienda no ingresar al mar durante el periodo de marejadas y abstenerse de realizar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.