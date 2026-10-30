Especialista analiza las preguntas más comunes en una entrevista para cargos de contabilidad

El mercado laboral para puestos en el área contable sigue ofreciendo oportunidades para profesionales con diversos niveles de experiencia. Sin embargo, a la hora de encarar un proceso de selección se requiere una buena preparación, especialmente cuando se trata de la entrevista.

Los profesionales contables asumen una gran responsabilidad y deben interactuar cada vez más con herramientas digitales, por lo que una contratación equivocada implica una pérdida de tiempo, dinero y recursos. Y, por esa razón, los procesos de selección, especialmente para cargos que requieren mayor nivel de especialización y experiencia, son cada vez más exigentes y las entrevistas más acuciosas para identificar al profesional más adecuado.

“Las empresas buscan evaluar la capacidad de resolución de problemas, los conocimientos técnicos, el pensamiento crítico, el potencial de liderazgo, la motivación y los valores de los candidatos”, explicó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes. “Sus respuestas pueden revelar información valiosa tanto sobre sus competencias técnicas como sobre sus habilidades interpersonales, ayudándole así a identificar a la persona idónea para el puesto”, agregó.

Preguntas frecuentes

A la hora de enfrentarse a una entrevista, las empresas pueden realizar preguntas como las que siguen:

¿Qué sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) has utilizado? ¿Y qué hace para familiarizarse rápidamente con uno nuevo?

Las respuestas de los candidatos no deben ser vagas y tienen que asegurar experiencia. Saber especificar la marca o el sistema que han empleado, permitirá determinar cuánta formación tiene o necesita adquirir para manejar el sistema de una empresa.

Es importante saber explicar cómo aprendes a utilizar nuevas plataformas de manera eficiente y cómo trasladas conocimientos de una herramienta a otra.

¿Qué tan cómodo te sientes trabajando con herramientas contables basadas en inteligencia artificial (IA)?

La IA está cada vez más presente en el área contable, desde la automatización del ingreso de datos hasta la detección de anomalías y el análisis predictivo. Los candidatos que han utilizado herramientas de IA —o que muestran un interés genuino por ellas— están mejor preparados para la evolución de la profesión.

¿Cómo crees que la IA está transformando la profesión contable y cómo te estás preparando para ello?

Esta pregunta permite evaluar la visión a futuro del candidato. Respuestas sólidas demuestran una comprensión de cómo la automatización transforma las tareas rutinarias, permitiendo que los contadores se centren en el análisis y el trabajo de asesoramiento. En particular, los candidatos a puestos de gerencia contable deberían tener una perspectiva al respecto, dado que probablemente serán quienes lideren a sus equipos durante estos cambios.

¿Cuál es tu experiencia en el desarrollo o seguimiento de métricas empresariales?

Las respuestas deben incluir detalles específicos sobre tu participación en el manejo de métricas empresariales; por ejemplo, tu contribución a la determinación y el seguimiento del margen bruto de una empresa o del costo de captación de nuevos clientes. Esta es una pregunta que puede hacerse tanto a analistas que inician su trayectoria profesional como a profesionales con mayor experiencia que tendrán responsabilidades en la gestión de presupuestos.

¿Podrías dar un ejemplo de cómo explicarías un proceso contable complejo o datos financieros a alguien de otro departamento, como Recursos Humanos o soporte técnico?

En el entorno empresarial actual, altamente automatizado, las habilidades de comunicación siguen siendo fundamentales. Las empresas buscan candidatos capaces de simplificar conceptos, evitando la jerga técnica, y adaptar sus explicaciones a su interlocutor. La ventaja la tienen quienes logran traducir el lenguaje contable a colegas de otras áreas, ayudando al equipo a trabajar con mayor agilidad, evitar errores y fortalecer la colaboración entre distintas áreas.

¿Podrías describir alguna ocasión en la que hayas cometido un error contable y cómo lo gestionó?

Más allá del error, lo que se sugiere es centrarse en las lecciones aprendidas. En cómo se asumió la responsabilidad y si tuvo una actitud proactiva para corregirlo. La respuesta revela tanto el carácter como la competencia del candidato.

¿Qué criterios utilizas para evaluar la fiabilidad de la información financiera que recibes?

Acá se buscan candidatos que demuestren una gran atención al detalle y un enfoque riguroso respecto a la calidad de los datos. Las mejores respuestas suelen incluir los pasos que siguen para verificar los datos de origen, realizar comprobaciones cruzadas, confirmar la documentación de respaldo o detectar inconsistencias y errores. Aquellos candidatos capaces de describir métodos específicos, como prácticas de conciliación, análisis de variaciones o controles implementados, suelen demostrar un mayor nivel de precisión y un criterio más sólido.

¿Cómo te mantienes al día sobre la legislación, las normas y las políticas contables?

Aunque es difícil estar totalmente al tanto de todos esos aspectos, los candidatos más prometedores responderán a esta pregunta describiendo los métodos que emplean para mantenerse lo más actualizados posible respecto a los cambios relevantes en el sector. Esto puede incluir la asistencia a conferencias o seminarios profesionales, la afiliación a organizaciones profesionales, o la suscripción a diversas publicaciones especializadas del sector.