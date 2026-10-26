Especialista derriba mitos sobre el trabajo por proyectos

Profesionales de varios sectores pueden encontrar oportunidades a través del trabajo por proyectos. Entre las principales razones está la posibilidad de actuar en áreas diferentes, adquiriendo visión de negocio y otras habilidades, además de acceder a una fuente laboral, manteniendo o recuperando la empleabilidad en un momento sensible de alta cesantía.

Para el director asociado de la consultora global de soluciones en talento y consultoría empresarial Robert Half Chile, Caio Arnaes, “se trata de una modalidad que ofrece diversas ventajas, por ejemplo, el desarrollo o perfeccionamiento de competencias laborales a través de la experiencia laboral y fortalecimiento de redes de contacto”.

Mitos del trabajo por proyectos

Pese a las ventajas que ofrece esta modalidad, existen algunas ideas que conviene abordar para no tener un concepto equivocado de esta modalidad laboral que gana fuerza.

Es una opción de bajo nivel

Las necesidades de las empresas y de los trabajadores han cambiado, empujando con ellas a las contrataciones por proyectos. Hay buenas oportunidades para profesionales y técnicos, de diversos perfiles y niveles de cualificación.

Una contratación temporal perjudicará mis aspiraciones de tiempo completo

Todo lo contrario. Muchas empresas ven la contratación temporal como una forma de evaluar a los candidatos para puestos a tiempo completo. Para cubrir vacantes, recurren a profesionales temporales altamente cualificados, empleando una estrategia de contratación temporal con opción a puesto fijo. De este modo, evalúan tanto las competencias de estas personas como su encaje con la cultura de la empresa, con el objetivo de incorporarlas finalmente como empleados full time.

No se puede incluir el trabajo por proyectos en el currículum

A medida que este formato crece y se expande, está adquiriendo una visibilidad y valoración de nivel superior. Una contratación por proyectos significa experiencia valiosa que mejora las capacidades de un candidato.

No permite desarrollar nuevas habilidades

Los profesionales que trabajan por proyectos pueden llevar a cabo un trabajo tan interesante y desafiante como cualquiera de tiempo completo. Además, mantenerse activos los impulsa a mantenerse actualizados con relación a sus profesiones y buscar oportunidades de capacitación complementarias para mejorar continuamente sus habilidades.

Un empleo por proyecto puede servir de impulso para la búsqueda de trabajo. Arnaes recordó que “nunca se sabe cuándo podría surgir una vacante, incluso, en la empresa donde se está prestando servicios. Asimismo, durante una asignación temporal se podría conocer a personas dispuestas a realizar una recomendación para un cargo dentro de su red de contactos”.