Codelco se convierte en pionera en Chile al obtener certificación Good Delivery para su plata, destacando en el mercado global

Codelco logra la certificación Good Delivery para sus lingotes de plata, posicionándose entre los principales productores a nivel mundial.

Codelco, la principal empresa minera de Chile, ha obtenido la certificación Good Delivery de la London Bullion Market Association (LBMA) para sus lingotes de plata, un subproducto del cobre que se produce en la Planta Recuperadora de Metales (PRM), una joint venture con la empresa coreana LS-MnM. Esta certificación, que representa el estándar más alto en la industria de metales preciosos, convierte a Codelco en el primer productor de plata en Chile en alcanzar este reconocimiento.

La certificación Good Delivery garantiza que la plata producida por Codelco, que actualmente asciende a aproximadamente 200 toneladas anuales, cumple con los rigurosos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable. Esto permite a la compañía vender su producto a bancos globales e inversionistas institucionales, obteniendo ventajas comerciales significativas, como precios superiores a los de productos no certificados.

La LBMA mantiene una lista de productores certificados, que incluye 84 plantas refinadoras de plata y 66 de oro. Sin embargo, Codelco no puede certificar su producción de oro, que es de alrededor de dos toneladas anuales, ya que la LBMA exige una producción mínima de 10 toneladas para otorgar dicha certificación.

Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco, destacó que “esta certificación para nuestra plata no solo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia, con más transparencia en su operación y releva nuestro liderazgo en la industria minera consolidándonos como un actor líder en valor agregado y sustentabilidad”. Chiple también recordó que los metales preciosos que comercializa Codelco provienen de los barros anódicos, que son los residuos generados en las refinerías.

El contexto del mercado de la plata refuerza la importancia de este logro, ya que el precio de la plata ha aumentado casi un 150% desde 2025, cotizándose actualmente en alrededor de 75 dólares por onza troy. Este aumento se debe a su consideración como un activo refugio en tiempos de incertidumbre global, así como a su creciente demanda en sectores como la electromovilidad, energías renovables y tecnologías digitales. Chiple afirmó que “Codelco está preparado para atender esa demanda con un producto certificado y competitivo”.

La Planta Recuperadora de Metales, que opera desde 2016 en Mejillones, procesa los barros anódicos provenientes de las refinerías de Chuquicamata, Ventanas y Potrerillos. Mientras que Codelco comercializa directamente el oro y la plata, otros metales como paladio, platino y selenio son vendidos por PRM, que luego transfiere parte del valor a Codelco.

El proceso de certificación de PRM fue extenso, ya que la LBMA requiere que las refinerías operen al menos cuatro años antes de poder solicitar la acreditación. Este proceso se vio retrasado por la pandemia, pero se reanudó hace poco más de dos años. Angelo Rabagliati, gerente de Comercialización de Subproductos de Codelco, explicó que la certificación implicó múltiples etapas, incluyendo visitas a las instalaciones y rigurosas pruebas realizadas por especialistas de la LBMA, quienes examinaron las barras de plata en detalle, verificando dimensiones, superficie, apilamiento y pureza química.